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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وزير الخارجية الأسبق: الجامعات عليها توعية الطلاب بخطورة الأخبار الكاذبة والشائعات |صور

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

نظمت كلية الزراعة جامعة كفر الشيخ،  اليوم الإثنين ، ندوة ثقافية بعنوان «تحديات السياسة الخارجية المصرية في ظل الجمهورية الجديدة»،تحت رعاية الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس الجامعة و الدكتور رضا صالح نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

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 حاضر في هذه الندوة، السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، وأدارها الدكتور يحي زكريا عيد عميد كلية الزراعة، بحضور الدكتور حسن يونس نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وعمداء الكليات، ولفيف من قيادات الجامعة الأكاديمية والإدارية وأعضاء هيئة التدريس  وجمع  من الطلاب.

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واستعرض الدكتور عبدالرازق دسوقي فى كلمته الجهود الكبيرة التي تشهدها معدلات التنمية في جميع أرجاء الوطن في ظل الجمهورية الجديدة التي دشنها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وشدد على دور الجامعة في توعية الطلاب بخطورة الأخبار الكاذبة والشائعات من خلال استضافة الشخصيات والرموز الوطنية في الندوات المختلفة طبقا خطة الموسم الثقافي في الكليات .

ووجه الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس الجامعة خالص الشكروالتقدير للسفيرمحمد العرابي وزير الخارجية الأسبق على تشريفه جامعة كفر الشيخ وإلقاء الضوء على الأحداث الجارية محليا وإقليميا ودوليا .

 واستعرض السفير محمد العرابي أبرز التحديات التي تجابه الدولة المصرية حالياً سواء في منطقة شرق المتوسط، أو من ناحية الجبهة الليبية، أو مشكلة سد النهضة، بالإضافة إلى القضية المحورية الدائمة في السياسة الخارجية المصرية وهي بطبيعة الحال القضية الفلسطينية.

 وأشار إلى الآليات المستجدة والمستخدمة من قبل قوى دولية عديدة  في محاولة لزعزعة الأمن القومي المصري، مؤكداً أن الدبلوماسية المصرية حققت نجاحات كبيرة في التصدي لهذه التهديدات في مختلف الدوائر .

وأكد العرابي، أن مصر شهدت خلال السنوات الأخيرة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي مشروعات تنموية عملاقة استحقت أن توصف بحق بالجمهورية الجديدة.

وأجاب السفير محمد العرابي ، على أسئلة عديدة للحضور تتعلق بدور الدبلوماسية المصرية في مناطق عديدة ، حوض النيل ، والمغرب العربي، والعلاقات مع دول الجوار غير العربية، ودور الدبلوماسية الشعبية في خدمة القضايا الوطنية.

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وزير الخارجية الخارجية الرئيس عبد الفتاح السيسي كفر الشيخ السيسي الخارجية المصرية

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