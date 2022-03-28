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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الكشف على 1471 مواطناً بقافلة حياة كريمة في كفر الشيخ

قافلة طبية
قافلة طبية

نظمت مديرية الشئون الصحية بمحافظة كفرالشيخ قافلة طبية بقرية كفر العجمي لتوقيع الكشف الطبى على الأهالى وصرف العلاج بالمجان، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.


وأكدت الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، أن القافلة ضمت ١٢ عيادة لـ ١٠ تخصصات طبية وهي " الباطنة والأطفال وتنظيم الأسرة والعظام والجلدية والنساء والجراحة العامة والأسنان والرمد وأنف وأذن" إلى جانب معمل التحاليل الطبية وأجهزة الأشعة المتنقلة، وشهدت اقبالا كبيرا من المواطنين.

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وأوضح الدكتور مجدى شنح منسق القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة أن القافلة وقعت الكشف الطبي على ١٤٧١ متردداً وخضع ٩٣ مريضاً للكشف المبكر عن الضغط والسكر،بالإضافة إلى عمل التحاليل الطبية لـ ١٧٩ مريضاً وأشعة لعدد ٢٨ مريضاً وعمل تقارير طبية لـ ٣ مرضى  وتحويل ٤٩ مرضى لأقرب مستشفى لإستكمال العلاج، كما تم صرف جميع الأدوية للمرضى المترددين على القافلة بالمجان من صيدلية القافلة،إلى جانب تدشين عدد من ندوات الثقافة الصحية عن الأمراض المعدية وخاصة فيروس كورونا المستجد انتفع بها ٨٢١ مواطنا، مقدماً الشكر لكلٍ من الادارة الصحية بمركز بيلا وإدارة مستشفى بيلا المركزي على تعاونهم الكريم وحرصهم على تذليل عقبات إقامة القافلة.

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