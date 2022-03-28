كفر الشيخ تحذر من التعدي على الأراضي الزراعية.. صور

عقد اللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام لمحافظة كفر الشيخ، اجتماعاً لرؤساء المدن وعدد من المسئولين بالمحافظة، لمناقشة سبل منع التعدي على الأراضي الزراعية والرصد اللحظي لأي حالات تعدي، ومنعها بكل الوسائل، والمتابعة المستمرة مع وحة الجيومكانية بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.



أكد اللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام للمحافظة، أن الدولة بكل أجهزتها تقف بالمرصاد لأي تعدي على الأراضي الزراعية، وشدد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ على ذلك، وحذر من أي تهاون في هذا الشأن وفي حالة تقصير أي مسئول سيتم إيقافه عن العمل.



وأضاف حفناوي، أن مسئولية أي تعدي على الأراضي الزراعية هي مسئولية رئيس المدينة ونواب رئيس المدينة للقرى ورئيس القرية والمسئولين بالجمعيات الزراعية، موجها رؤساء المدن ونوابهم ووكيل وزارة الزراعة بالمتابعة المستمرة ومنع أي تعدي على الأراضي الزراعية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المعتدين .

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