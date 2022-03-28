خالد عبد العال يبحث مع محافظ انجمينا سبل التعاون بين مصر وتشاد

استقبل اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، على هارون محافظ مدينة انجمينا عاصمة دولة تشاد.

وذلك في إطار دعم العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون وتنمية الشراكة وتبادل الخبرات بين الجانبين في شتى المجالات.

شهد اللقاء السفير احمد بكر نائب مساعد وزير الخارجية لشئون وسط أفريقيا و شوناي اليمي حسن سفير دولة تشاد بمصر وفضل جمعة أدم المستشار التجاري للعاصمة التشادية .

أكد محافظ القاهرة خلال اللقاء بأن مصر تقدر وتعتز بصداقتها بدولة وشعب تشاد الشقيق وهو ما يبدو جليًا فى اللقاءات الرئاسية المتبادلة بين البلدين مشيرًا إلى اهتمام العاصمة بزيادة فرص التعاون المشترك وتدعيم العلاقات بين محافظة القاهرة والعاصمة التشادية انجمينا لتعميق روابط الصداقة بين البلدين .

استعرض محافظ القاهرة مع محافظ مدينة انجمينا أهم وأبرز المقومات التي تتميز بها العاصمة مؤكدًا على حرص الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي على تحقيق التنمية الشاملة في كل ربوع الوطن مشيرًا إلى أن القاهرة تحظى بتنفيذ عدد كبير من المشروعات القومية والتنموية والخدمية بها .

أضاف محافظ القاهرة أن الدولة المصرية أقامت العاصمة الإدارية الجديدة التي ستنقل إليها جميع الوزارات والهيئات للتخفيف من أعباء القاهرة وأهمها التكدس المرورى والازدحام السكانى ولم تغفل فى ذات الوقت تطوير القاهرة والحفاظ عليها وإحياء تراثها ، كما نفذت الدولة شبكة طرق ونقل حديثة باعتبارها أساس التنمية والاستثمار ومن بينها المترو والقطار الكهربائى وتطوير السكك الحديدية التي تعد ثانى أقدم سكك حديدية بعد الموجودة بانجلترا .

كما استعرض محافظ القاهرة جهود الدولة فى التعامل مع ملف المناطق غير الآمنة بالقاهرة ونجاحها فى التخلص من المناطق التى تمثل خطورة على حياة السكان بنقلهم لمناطق متكاملة الخدمات .

وأكد محافظ القاهرة أن جهود الدولة في الإصلاح الاقتصادي ساعدت على إقامة تلك المشروعات التي تهدف لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين مشيرًا إلى مشاركة المجتمع المدنى في خطط الدولة التنموية.

ومن جانبه أكد على هارون محافظ مدينة انجمينا على حرصه على توطيد العلاقات مع القاهرة وبحث إجراء توأمة بين العاصمتين مشيدًا بالتاريخ المشترك والعلاقات الممتدة والقوية بين مصر وتشاد .

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