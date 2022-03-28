حضور زكريا عزمي عزاء نقيب المحامين رجائي عطية | صور



شارك زكريا عزمي، مدير مكتب الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، في عزاء الراحل رجائي عطية نقيب المحامين بمسجد عمر مكرم بميدان التحرير.

وحرص المحامي فريد الديب على الحضور، وكبار المحامين، والنواب محمد عبدالعزيز، ومحمد عبدالغني وأسامة شرشر، وصلاح حسب الله نائب مجلس الشعب السابق، وفتحي سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق بواجب العزاء لأسرة الراحل رجائي عطية نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب.

تفاصيل وفاة نقيب المحامين

كان نقيب المحامين رجائي عطية، اليوم 26 مارس 2022، قد حضر إلى محكمة إمبابة للمشاركة في الترافع في قضية خاصة بأزمة بين عدد من المحامين مع القاضى حسام رشدي رئيس محكمة جنح مستأنف مركز إمبابة وأوسيم والتي تعود أحداثها لعام 2015.

وكان رجائي عطية يتواجد داخل قاعة جنايات إمبابة لحضور جلسة محاكمة 9 من محامي الجيزة، بينهم محمود الداخلي، نقيب الجيزة السابق والأمين العام المساعد بمجلس نقابة المحامين، على خلفية اتهامهم بالتجمهر وتعطيل دائرة جنح مستأنف عن العمل وسرقة أجندة الجلسات في فبراير الماضي.

وقدمت نقابة المحامين الفرعية بشمال الجيزة، في وقت سابق تظلمًا للنائب العام، على قرار الإحالة.

وأعلنت النقابة الفرعية، عن تشكيل لجنة للدفاع عن المحامين المحالين للمحكمة في حالة عدم البت في التظلم، تتكون من كبار أساتذة الجامعات وشيوخ المحامين بمتابعة مجلس النقابة.

وتعرض نقيب المحامين لأزمة صحية على إثرها أغمى عليه بالدور الثالث بمحكمة جنوب الجيزة أثناء توجهه للمرافعة الخاصة بأزمة بين عدد من المحامين مع القاضى حسام رشدي رئيس محكمة جنح مستأنف مركز إمبابة وأوسيم والتي تعود أحداثها لعام 2015.

وتم نقله إلى المستشفى أثر تعرضه لأزمة لتلقى العلاج اللازم، حيث توفى النقيب خلال وصوله المستشفى.

حرص المئات من المحامين على الحضور أمام القاعة رقم 3 التي جرت فيها الجلسة وترافع فيها المحامي بهاء أبو شقة.