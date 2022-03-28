إنبي يعلن إصابة مروان داود بقطع في الرباط الصليبي

أعلن عبد الناصر محمد مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي، مساء اليوم الاثنين، إصابة لاعب فريقه بقطع في الرباط الصليبي.

وكان اللاعب مروان داود قد أصيب خلال مباراة المقاولون العرب وإنبي الودية، والتي انتهت بفوز إنبي 1/3، من استعدادات الفريقين لعودة الدوري المصري.

وقال عبد الناصر محمد في تصريحات صحفية اليوم: "التشخيص المبدئي لـ إصابة مروان داود ظهير أيسر إنبي بعد الرنين المغناطيسي هو قطع في الرباط الصليبي الأمامي".

وكان مروان داود قد ظهر بأداء متميز خلال الموسم الحالي، مما جعله ينضم لصفوف منتخب مصر في وقت سابق ببطولة كأس العرب.