الديهي عن صفع ويل سميث لمقدم الأوسكار: أدي الشهرة والمشاهير.. فيديو

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن هناك موقفا طريفا حدث على مسرح الأوسكار، حيث قام مقدم الحفل كريس روك، بالسخرية من زوجة النجم ويل سميث، فقام "سميث" بصفعه بقلم الذي وصفه بالتاريخي والغير مسبوق.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، أن ويل سميث اعتذر أثناء تسلمه الجائزة، موضحا أن زوجته تعاني من مرض بفروة رأسها دفعها لحلق شعرها، ومقدم الحفل أكد أنه لم يكن يقصد الإساءة.

وعقب "الديهي"،: "أدي الشهرة والمشاهير وأدي السلوكيات والعنف الموجود".

وألقى كريس روك دعابة على مسرح الأوسكار، تنمر فيها علي جادا سميث زوجة ويل سميث، حيث قال إنه ينتظر مشاهدتها في جزء جديد من فيلم G.I. Jane والذي يتناول قصة سيدة تحلق رأسها بعد انضمامها للبحرية الأمريكية وهو الفيلم الذي لعبت بطولته ديمي مور.

المزحة لم تأت علي هوى ويل سميث والذي صعد علي مسرح الاكاديمية ولكم كريس روك في وجهه وسط دهشة الحضور الذي تخيل أنها مزحة، لكن الأمر اتضح أنها لكمة حقيقية خاصة عندما عاد ويل سميث إلى مقعده وصرخ "ابقي اسم زوجتي بعيدا عن فمك".