على جمعة: من الظلم ألا يعطينا البنك فائدة في ظل التضخم الشديدة



كشف الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، عن موقف الدين من فوائد البنوك، مؤكدا أنها حلال شرعا.

وتابع علي جمعة، في حوار مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، أمس الإثنين، أن من الظلم البين أن لا يعطينا البنك فائدة في ظل ظروف التضخم الشديدة.

وأضاف الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أن منتقدي القروض وفوائد البنوك هدفهم ضرب القيادة السياسية و "ألعوبة زهقنا منها"، مضيفا أن الهدف من تحريم أموال البنوك، استهداف الدولة.

وأكمل علي جمعة، أن أعداء مصر هم من يقفون وراء حملات التشويه لتحريم فوائد البنوك.



