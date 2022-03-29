نشر ثقافة الدعم والعلاج النفسي.. ندوة بشمال سيناء

نظم مركز الأمل للخدمات النفسية والاجتماعية ، التابع لجمعية تنمية المجتمع بالجورة الشيخ زويد شمال سيناء ، ندوة بحي المساعيد بالعريش بالتعاون مع جمعية حقوق المرأة، للتعريف بمركز الأمل وما يقدمه من خدمات نفسية ( الدعم والعلاج النفسي ) بالمجان للحالات التي تعاني من اضطرابات وأمراض نفسية، وكذلك الخدمات الاجتماعية.

إلى جانب تقديم خدمات الطوارئ وتوفير الاحتياجات الأساسية للأسر التي تتعرض لحالات طارئة ونقص في الخدمات المعيشية الأساسية ( علاج ، سكن ، ملبس ، غذاء ، حاجات معيشية ) ، وذلك بمشاركة 35 سيدة وفتاة.

شارك في هذه الندوة كل من د. خالد زايد مدير مركز الأمل ورئيس فريق عمل جمعية الجورة، وسوسن حجاب رئيس جمعية حقوق المرأة ، والدكتور محمود عفيفي الدكتور والاستشاري النفسي ،وسارة فؤاد الاخصائية النفسية بالمركز.

وقد عرض الدكتور خالد زايد ،ان فكرة مركز الأمل والخدمات هو نشر ثقافة العلاج النفسي واخراجها من دائرة وصمة العار الى ضوء العلاج والدعم والخروج بالحالات الى بر الامان .

وأضاف ، أن مركز الأمل للخدمات النفسية والاجتماعية ، هو الأول من نوعه في محافظة شمال سيناء الذي يقدم هذه الخدمات ويوفر خدمات العلاج النفسي بالمجان من خلال تواجد دكتور نفسي متخصص .

ثم قدمت الاخصائية النفسية نبذة عن الدعم النفسي واوضحت كيفية وآلية تقديمها لخدمات الدعم من خلال المركز والجلسات التي يقوم بها قبل تحويلها الى الطبيب المتخصص في كتابة التعليمات والارشادات النفسية ووصف الادوية اللازمة .

أمراض نفسية



وأوضح الدكتور محمود عفيفي الدكتور المختص لعلاج الحالات ،في كلمته المعلومات النفسية المتخصصة وكيفية معرفة الشخص ما ان كان لديه اضطرابات او أمراض نفسية ومتى يجب عليه مراجعة الاخصائي النفسي او عرض حالته على دكتور متخصص في الصحة النفسية وأن الامراض النفسية لا تقل اهمية عن الأمراض العضوية وأنها لها أسباب وأعراض كما للامراض العضوية من اسباب واعراض وعلاجات .

وبعد انتهاء الندوة تم الكشف على 12 حالة من الحالات النفسية عن طريق أخصائي المركز وءلك اعمل متابعات معها علي فترات متقاربة.

يذكر أنه سبق ذلك تنفيذ ندوة بذات الهدف بقرية الروضة التابعة لمركز بئر العبد وتم الكشف على ٦ حالات نفسية .