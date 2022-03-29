بعد حضوره الأوسكار بمفرده.. جيسون موموا ينفي عودته لزوجته

قال الممثل الشهير جيسون موموا، إنه لن يعود إلى زوجته، وذلك في تصريحات له على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز الأوسكار في نسخته الـ 94.

وأكد جيسون موموا، بطل “أكوا مان” في تصريحاته، أنه تربطه علاقة قوية بزوجته السابقة ليزا بونيت، وستبقى جزءا من عائلته إلى الأبد، لكنهما لن يعودا زوجين.

وقال مصدر في تصريحات سابقة، إن جيسون موموا الذي يبلغ من العمر 42 عاما، وبونيت 54 عاما، كانا يحاولان إصلاح زواجهما مرة أخرى، لكن نجم “أكوا مان” نفى هذه الشائعات.

حضر جيسون موموا إلى السجادة الحمراء لحفل الأوسكار بمفرده ولكنه لفت الأنظار كعادته بشعره الطويل، وبدلته المختلفة الشكل، والتقط الصور مع محبيه وجمهوره.

وحضر جيسون موموا منذ فترة العرض الخاص والأول لفيلم زوي كرافيتز، ابنة زوجته السابقة The Batman في مدينة نيويورك، وقال إنهم جميعا عائلة واحدة مع طفليه 13 و14 عاما.

وأعلن جيسون موموا في بيان مشترك في يناير الماضي، أنه وزوجته اتفقا على الانفصال بعدما استمرت علاقتهما على مدار 15 عاما، بدأت بالمواعدة 2005، والزواج في حفل زفاف سري عام 2017.

وانضم الممثل الأمريكي جيسون موموا رسميا إلى سلسلة أفلام Fast & Furious، بعد فشل محاولات إقناع دواين جونسون له بالعودة إلى عائلة “Fast & Furious”.

تتجه سلسلة Fast & Furious لطرح نسختين من أفلامها وهو العاشر والحادي عشر، لتكون أعمالا ختامية لهذه السلسلة الناجحة التي استمرت على مدار سنوات.