تحرير 20 محضرا متنوعا في حملات مخالفة إجراءات كورونا بالغربية

أكد اللواء حسين لبيب رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، اليوم الثلاثاء، أن حملات متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، أسفرت عن تحرير 20 محضرا متنوعا منها 6محاضر كمامة ، و9 محاضر إشغال طريق ، و2 محضر بيئة ، و3 محاضر نظافة،وذلك خلال 24ساعة.

وأشار رئيس مدينة المحلة، إلى تطهير وتعقيم 14 مسجد، و26 مدرسة، و5 مواقف سيارات و 5جمعية زراعية و30 شارع، و 7 مراكز شباب، و 4 مقار وحدات محليه قروية، و19 ماكينة صرف ألي بالقرى، و40 من المقرات الحكومية بنطاق مركز المحلة، وذلك فى إطار تطبيق الإجراءات الاحترازية لحماية المواطنين من فيروس كورونا.

وكان محافظ الغربية، قد شدد على تكثيف حملات التطهير والتعقيم للمنشآت الخدمية، وأهمية دور جميع الجهات فى نشر الوعى بضرورة إتباع تلك التعليمات ،وأيضا أهمية ارتداء الكمامات و الحد من التجمعات.