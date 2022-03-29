محافظ الغربية: لا بد من التوعية بالحفاظ على المياه وترشيد الاستهلاك

شدد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية على ضرورة نشر الوعي، وتكثيف حملات التوعية بالحفاظ على المياه وترشيد الاستهلاك.

وتفقد المحافظ- خلال احتفال شركة مياه الشرب والصرف الصحي باليوم العالمي للمياه، بحضور لفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة- المعرض الفني الذي أقامته الشركة، والذي تضمن جدارية قام على تنفيذها مواهب قصر ثقافة طنطا، والتي عبرت عن أهمية المحافظة على المياه.

كما تجول المحافظ والحضور داخل جناح المعرض الفني لمواهب "قصور الثقافة" بمحافظة الغربية وشاهد الطلاب أثناء التدريب داخل ورشة السباكة لترشيد الاستهلاك.

وناقش محافظ الغربية الأطفال المشاركين في المعرض الفني عن أعمالهم والهدف منها، وشاركهم الرسم والتعبير عن الأفكار الابداعية للحفاظ على المياه، معرباً عن سعادته للاعتماد على الأطفال في قضايا التنوير والتوعية.