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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الرعاية الصحية تطلق مبادرة للكشف على قلب الأطفال حديثي الولادة بـ3 محافظات

صدى البلد

أطلقت الهيئة العامة للرعاية الصحية، مبادرة للكشف عن العيوب الخلقية بالقلب لحديثي الولادة وذلك بعدد من منشآتها الصحية، وذلك بمحافظات «بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية» الخاضعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة .

وأوضحت هيئة الرعاية الصحية، أن المبادرة تستهدف الكشف على الأطفال حديثي الولادة من عمر يوم وحتى عمر 28 يوم من الولادة، داخل 3 مستشفيات تابعة لهيئة الرعاية الصحية، وهي مستشفيات «النصر التخصصي بمحافظة بورسعيد، إيزيس التخصصي بمحافظة الأقصر، مجمع الإسماعيلية الطبي بمحافظة الإسماعيلية».

وأفادت الرعاية الصحية، بأنه خلال المبادرة سيتم استخدام أحدث الأجهزة الطبية للكشف على الأطفال حديثي الولادة، وذلك تلبية لاحتياجات فحص أمراض القلب الخلقية الحرجة للأطفال حديثي الولادة.

وأكدت أن اكتشاف تلك الأمراض في وقت مبكر يسهم في علاجها وتلافي مضاعفاتها، ومن ثم تحسين صحة الأطفال، وتماشيًا مع اهتمام القيادة السياسية بصحة النشء من أجيال مصر المستقبلية.
  

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ودعت هيئة الرعاية الصحية جميع المواطنين من قاطني المحافظات الثلاث الخاضعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل، بورسعيد والأقصر والإسماعيلية، التوجه للكشف على الأطفال حديثي الولادة من سن يوم وحتى 28 يوم من الولادة، داخل مستشفيات «النصر التخصصي ببورسعيد، إيزيس التخصصي بالأقصر، مجمع الإسماعيلية الطبي».

وأكدت الهيئة أن الاكتشاف المبكر لعيوب القلب خطوة مهمة للحفاظ على أطفال أصحاء، حيث يساهم الإسراع في اكتشاف الإصابة من التدخل الطبي السريع أو الشفاء التام.

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