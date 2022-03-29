نشرة المرأة.. بعد إصابة عبد الرحمن أبو زهرة| 5 مضاعفات لكسر الحوض.. خبراء ينصحون بإضافة القرفة إلى القهوة

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ونعرض أبرزها فيما يلي

أكثر فائدة للجسم.. خبراء ينصحون بإضافة القرفة إلى القهوة

مشروب القهوة من المشروبات الصباحية التي يحبها الكثيرون، حيث تمدهم بالطاقة في الصباح وتساعدهم على النشاط.

وأوضح الخبراء، أنه عند إضافة القرفة إلى مشروب القهوة فإنها تكون أكثر فائدة للجسم.

وتابع الخبراء، أنه يجب وضع القرفة مع القهوة عند تحضيرها ولا يكتفى برشها على القهوة من أعلى فقط عند التقديم.

تعرض الفنان عبد الرحمن أبو زهرة لوعكة صحية شديدة إثر سقوطه وإصابته بكسر في الحوض، وتم نقله إلى المستشفى.

وأكد أحمد أبو زهرة، ابن الفنان عبد الرحمن أبو زهرة أن حالة والده مازالت تحت الملاحظة بعد نقله إلى مستشفى الجلاء.

يعد الحبهان من التوابل التي تتمتع بفوائد صحية عديدة فهي تحتوي على خصائص مضادة للميكروبات و للأكسدة تساعد في حماية قلبك من ارتفاع مستويات الكوليسترول وارتفاع ضغط الدم. قد يساعد أيضًا في التحكم في السكري إليك فوائد أخرى للحبهان وفقا لموقع هيلثي.

يعد التمر غنيا بالعناصر الغذائية المختلفة والألياف ومضادات الأكسدة و فهو غني بالألياف والسكر والفيتامينات والمعادن المختلفة والسكريات الطبيعية مثل الجلوكوز والفركتوز والسكروز. إليك الفوائد الصحية لتناول التمر لصحتك: