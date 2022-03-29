عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة.. بعد إصابة عبد الرحمن أبو زهرة| 5 مضاعفات لكسر الحوض.. خبراء ينصحون بإضافة القرفة إلى القهوة

صدى البلد

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ونعرض أبرزها فيما يلي 

أكثر فائدة للجسم.. خبراء ينصحون بإضافة القرفة إلى القهوة

مشروب القهوة من المشروبات الصباحية التي يحبها الكثيرون، حيث تمدهم بالطاقة في الصباح وتساعدهم على النشاط.

وأوضح الخبراء، أنه عند إضافة القرفة إلى مشروب القهوة فإنها تكون أكثر فائدة للجسم.

وتابع الخبراء، أنه يجب وضع القرفة مع القهوة عند تحضيرها ولا يكتفى برشها على القهوة من أعلى فقط عند التقديم.

بعد إصابة عبد الرحمن أبو زهرة .. 5 مضاعفات لكسر الحوض

 

تعرض الفنان عبد الرحمن أبو زهرة لوعكة صحية شديدة إثر سقوطه وإصابته بكسر في الحوض، وتم نقله إلى المستشفى.

وأكد أحمد أبو زهرة، ابن الفنان عبد الرحمن أبو زهرة أن حالة والده مازالت تحت الملاحظة بعد نقله إلى مستشفى الجلاء.

يعالج 5 أمراض .. فوائد الحبهان الصحية

يعد الحبهان  من التوابل التي تتمتع بفوائد صحية عديدة  فهي تحتوي على خصائص مضادة للميكروبات و للأكسدة تساعد في حماية قلبك من ارتفاع مستويات الكوليسترول وارتفاع ضغط الدم. قد يساعد أيضًا في التحكم في السكري إليك فوائد أخرى للحبهان وفقا لموقع هيلثي.

 

يمنع أمراض القلب وفقر الدم ..7 فوائد صحية للتمر

 

يعد التمر   غنيا بالعناصر الغذائية المختلفة والألياف ومضادات الأكسدة و فهو غني بالألياف والسكر والفيتامينات والمعادن المختلفة  والسكريات الطبيعية مثل الجلوكوز والفركتوز والسكروز. إليك الفوائد الصحية لتناول التمر لصحتك:

الأخبار المهمة مجالي المرأة مجالي المرأة والصحة التواصل الاجتماعي القهوة الفنان عبد الرحمن health

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التراجع مستمر.. سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم 29 مارس 2022

مرتضى منصور: الحكم بتغريم كهربا 2 مليون دولار انتصار لقيم ومبادىء الزمالك

اغتصبوها في الزراعات وصوروها عارية.. حكاية جريمة الشياطين الثلاثة في الغربية

طقس اليوم| الحرارة تواصل ارتفاعها.. والقاهرة تكسر حاجز الـ 30 درجة

ارتفاع سعر الدولار في البنوك مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين

البرلمان يوافق على تعجيل موعد صرف استحقاق العلاوات الدورية والمعاشات مبدئيا

التعليم تنفي رفع الغياب في المدارس خلال شهر رمضان

موجة حارة.. الأرصاد تطمئن المواطنين بشأن طقس الأسبوع المقبل

ترشيحاتنا

الروبل الروسي يرتفع 10٪ أمام الدولار مع تقدم المفاوضات بين موسكو وكييف

برئاسة مدبولي.. مجلس المحافظين يناقش تنفيذ توجيهات السيسي بمحاربة الغلاء

أخبار التعليم.. لا رفع للغياب من المدارس في رمضان.. انتهاء اختبارات تحديد المستوى لطلاب الطب البشري العائدين من أوكرانيا

أخبار البرلمان| النواب يوافق على تعجيل موعد صرف استحقاق العلاوات الدورية والمعاشات.. وعقوبات راعة لـ أحمد أبو النصر طبيب الكركمين

لقطات تجسسية جديدة لـ سمارت رقم 1 الـ SUV الكهربائية

مرتضى منصور: الحكم بتغريم كهربا 2 مليون دولار انتصار لقيم ومبادىء الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أضخم كمامة في العالم تحطم الرقم القياسي بـ تايوان

البروكلي والكرنب.. سلاح جديد للقضاء على كورونا والوقاية منه

بايدن في ورطة.. الرئيس الأمريكي يغش الإجابات حول الحرب من ورقة

وزير الدفاع: تضحيات القوات المسلحة ستظل الدافع الأساسى نحو تحقيق الأمن والإستقرار

فيديو

أحمد زعيم يطرح أغنية "حب الله" بمناسبة شهر رمضان.. فيديو

بعدما ضربه بالقلم.. هل يتعرض ويل سميث لعقوبة.. فيديو جراف

توقعات مباراة مصر والسنغال اليوم .. 3 فرص للتأهل|فيديو

جاره أشعل فيه النار.. مصطفى سراج ضحية انتقام غامض بدمياط الجديدة..فيديو

المزيد

ساحة رأي

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

د. صفوت عمارة يكتُب: رمضان منحة إلهيَّة للمسلمين

حتشبسوت درة الأميرات

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

د/وليد البلتاجي السيد يكتب: التنمية المستدامة ودور الفتاوى الإلكترونية في تحقيق أهدافها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المُغفلون والجهل بالقانون

د.هادي التونسي

الطريق إلى الهُدى

محمد مندور

التصالح مع كوكب الأرض

د. ماريان جرجس

بوصلة المواطن المصري لكل ما يجري

إلهام أبو الفتح

حالف بربي أرفع راية بلادي!

كريمة أبو العينين

كلمنى وإيدك وراك

علاء حيدر

عالم أحادي أم ثنائي القطبية  

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "18"

اﻟﻤﺰﻳﺪ