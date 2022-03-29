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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

اختتام منتدى المرأة العربية للمسئولية المجتمعية الرابع 2022.. تعرف على التوصيات

منتدى المرأة العربية
منتدى المرأة العربية

اختمم المجلس العربي للمسؤولية المجتمعية فعاليات النسخة الرابعة من منتدى يوم المرأة العربية الذي أقيم تحت عنوان " إبداع، ابتكار، تنمية.. بين الريادة والرقمنة"، برعاية جامعة الدول العربية، وهو الملتقى الأول من نوعه للمرأة والمسؤولية المجتمعية بالتعاون مع إدارة منظمات المجتمع المدني بقطاع الشؤون الاجتماعية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بحضور وزيرتي البيئة والهجرة ومسؤولي جامعة الدول العربية ومنظمات المجتمع المدني. 

وأعلنت الدكتورة راندا رزق، الأمين العام للمجلس العربي للمسؤولية المجتمعية، عن 7 توصيات المنتدى في نسخته الرابعة، والتي شملت المطالبة بجعل يوم 25 مارس يوما للمرأة العربية على أن يكون أجازة رسمية احتفالا وتقديسا للمرأة، وإطلاق مسابقة تنموية باسم "السفيرة هيفاء أبوغزالة. 


وشملت التوصيات إطلاق مبدرة سيدة الاعمال راوية منصور"للزراعة العضوية" واستخدام أسمدة عضوية وتكنولوجيا زراعية نظيفة وتمكين المرأة الريفية من الحصول على فرص عمل من خلال الزراعة العضوية، وتفعيل قانون الزراعة العضوية، والعمل على الاكتفاء الذاتي من القمح بحلول 2030، وكذلك مناقشة عدة محاور بين مجموعة " امريكانا " والمجلس العربي للمسؤولية المجتمعية بهدف اتاحة فرص عمل للمرأة ومن الذوي الهمم منهن وفتح المسار التعليمي والعملي لهن.. 


وشملت التوصيات المطالبة بإطلاق منصة تحمل اسم " تحالف المرأة العربية للإبداع والابتكار المجتمعي بهدف تبادل الخبرات والتنمية المجتمعية وتحقيق تكافئ الفرص للمرأة والطفل وذوي الهمم، وتمكين المرأة اجتماعيا واقتصاديا من خلال جناحي الحماية المجتمعية والتمكين الاقتصاد. 


وضمت التوصيات إطلاق موقع " اربيان يوتوبيا " كأول موقع متخصص في مجال المسئولية المجتمعية للشركات على مستوى الوطن العربي لتحقيق أكبر قدر من الانتشار والمعرفة بالمسئولية المجتمعية وزيادة الوعي لدى الجمهور العربي بمدى أهمية المسؤولية المجتمعية وتأثيرها على كافة القطاعات بما يتماشى مع رؤية الأمم المتحدة 2030، واعتباره جسر اساسي لدعم وتمكين المرأة وتسويق منتجاتها الحرفية واتاحة كافة التطبيقات الداعمة للمرأة، وأخيرا دعم دور المرأة في التحديات المتعلقة بالتغيرات المناخية للمحافظة على الكوكب.

وكرم المجلس العربي عدد من السيدات الرائدات الحاصلات على جائزة المسؤولية الاجتماعية لهذا العام وفق معايير موضوعية من مختلف الدول العربية، لدورهن في التنمية المستدامة والمسؤولية الاجتماعية وتمكين المرأة والشباب وأصحاب مبادرات هامة مؤثرة في مجال المسؤولية المجتمعية، وعلى رأسهم وزيرتي البيئة والهجرة المصريتين. 
وقالت الدكتورة راندا رزق، الأمين العام للمجلس العربي للمسؤولية المجتمعية، إن الاحتفال بيوم المرأة العربية يأتي إيمانا من المجلس العربي بالدور المؤثر للمرأة العربية في تنمية المجتمع العربي على كافة المستويات. 
وعبرت راندا رزق خلال كلمتها عن سعادتها بإطلاق النسخة الرابعة من المنتدى، مؤكدة أن المجلس يقوم ببحث حقيقي عن كيفية تقديم جديد في هذا المنتدى والوصول من خلال المخرجات الخاصة بالمؤتمرات السابقة لأهداف المحددة.

المجلس العربي للمسؤولية المجتمعية منتدى يوم المرأة العربية جامعة الدول العربية السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة

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