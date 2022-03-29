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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن..والدة ويل سميث: فخورة به وفوجئت بصفعه لزميله كريس روك .. ليلى علوى نجمة قناة "صدى البلد" بـ مسلسل "دنيا تانية"

صدى البلد

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار المحلية والعالمية ، نستعرض أبرزها فى السطور التالية .

رمضان 2022 .. ليلى علوى نجمة قناة "صدى البلد" بـ مسلسل "دنيا تانية"

تخوض النجمة ليلى علوي، الماراثون الرمضاني 2022 بـ مسلسل “دنيا تانية” ،و يعرض المسلسل على قناة صدى البلد فى شهر رمضان المقبل .

وتدور أحداث مسلسل “دنيا تانية" حول شخصية “دنيا سالم” التي تؤدي دورها الفنانة ليلى علوي، وهي مديرة مدرسة دولية ومتزوجة من الفنان فراس سعيد.

وتتعرض “دنيا” لصدمة بعد غرق ابنها في حمام السباحة، وفقدان ابنها الثانى بسبب صدمة وفاة أخيه، فتتهم زوجها بالإهمال وتسعى لخلعه.

والدة ويل سميث: فخورة به.. وفوجئت بصفعه لزميله كريس روك

علقت والدة الممثل ويل سميث، على حادث صفعه لزميله كريس روك في حفل توزيع جوائز الأوسكار، التي أصبحت أكثر خطوة شهرة في مشواره رغم حصوله على جائزة أفضل ممثلة. 

وقالت كارولين سميث في مقابلة حصرية مع ABC الأمريكية، إنها تشعر بالفخر بعدما فاز ابنها أخيرا بجائزة الأوسكار، وتعلم جيدا كيف كان يعمل وينتظر من أجل هذه اللحظة التاريخية. 

50 سنة صداقة جمعت بين عهدي صادق وسعيد صالح.. فيديو

رحل عن عالمنا صباح أمس الاثنين الفنان عهدى صادق بعد تعرضه لأزمة صحية نُقل على أثرها إلى المستشفى  ودخل الرعاية المركزة بمركز القاهرة لأمراض الكلى.

وعلى مدار 50 عامًا، قدم خلالها عهدي صادق مسيرة فنية حافلة، كان القدر يلعب دوره في بناء علاقة صداقة معمرة لم تنتهِ سوى بوفاة أحد طرفيها بينه وبين الفنان الراحل سعيد صالح.

وكشف الفنان عهدي صادق أن صداقته بالفنان الراحل سعيد صالح امتدت خمسة عقود، لأنه كان إنسانا صادقا موضحًا: "وفيه ناس كانوا بيتلخطبوا وبيندهوني بعهدي صالح".

اعتقدوا أنها مزحة.. ماذا حدث في كواليس الأوسكار لحظة صفع ويل سميث لكريس روك؟

مازالت أصداء حادث صفع ويل سميث لزميله كريس روك على مسرح الأوسكار مسيطرة على عناوين الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي منذ وقوعه في الساعات الأولى من صباح أمس. 

صدم الجميع من واقعة صفع ويل سميث، وفتحت أكاديمية فنون وعلوم الصور تحقيقا موسعا حول الواقعة، لاتخاذ قرار نهائي بشأنها. 

وكشف منتجو الحفل في تصريحات صحفية، ما كان يحدث في كواليس المسرح أثناء إلقاء المزحة التي تسببت في كل هذا الحرج. 

كان المسئولون في غرفة الكنترول لا يعلمون بما سيحدث، خاصة أن كريس روك لم يطرح المزحة في تدريبات فقرته المسبقة، ولم تكن مدرجة في نص الحفل. 

في البداية اعتقد الجميع أن صعود ويل سميث وصفه لكريس روك موقفا عفويا وأنه لم يلمسه فعليا، حتى قال الأخير إنه اعتدى عليه بكلمات بذيئة حينها أدرك الجميع أنها لم تكن مزحة. 

 

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