ويل سميث يعتذر بعد ضرب زميله على المسرح ودقيقة حداد من أجل أوكرانيا.. أبرز أحداث حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2022

شهد حفل توزيع جوائز الأوسكار في نسخته الـ 94، أغرب الأحداث على الإطلاق بعد اعتداء الفنان ويل سميث على زميله كريس روك بسبب سخرية الأخير من شعر زوجة الأول جادا بيندكت سميث.

وحصد الممثل الإنجليزي المسلم ريز أحمد جائزة أوسكار أفضل فيلم لايف أكشن قصير عن The Long Goodbye وتعد هذه المرة الأولى التي يحصد فيها شخص مسلم من أصل آسيوي جائزة الأوسكار لهذه الفئة.

ويل سميث يضرب زميله

علق كريس روك بسخرية على ظهور زوجة ويل سميث بشعر محلوق بالكامل، ما تسبب في غضب الثنائي الأشهر في هوليوود مؤخرا، وصعد الفنان الذي حصل فيما بعد على جائزة أفضل ممثل هذا العام وضربه ثم تبادلا السباب وطلب منه عدم ذكر اسم زوجته تماما.

كانت ليلة الأوسكار هادئة مليئة بأجواء الاحتفاء والاحتفال بعودة أبرز حدث فني لطبيعته بعدما أقيم بشكل مقتضب العام الماضي بسبب تداعيات جائحة كورونا.

وحرص نجوم ونجمات هوليوود على الحضور والتقاط الصور على السجادة الحمراء في أوقات مبكرة لاستعادة ذكرياتهم وتجمعهم سويا للاحتفاء بأعمالهم البارزة خلال الفترة الماضية.

بكى ويل سميث عقب حصوله على جائزة الأوسكار لأول مرة في تاريخه بعد ترشحه ثلاث مرات، وتأسف لما بدر منه بحق زميله، وتحدث عن مسئوليته تجاه مجتمعه والمحيطين به.

جيسيكا تشاستين أفضل ممثلة

فاز الممثلة جيسيكا تشاستين بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم The Eyes of Tammy Faye الذي تقدم فيه شخصية صعود وانهيار الداعية المسيحية الشهير تامي فاي باكر، متفوقة على زميلاتها كريستين سيتوارت وأوليفيا كولمان.

فيما حصدت المخرجة جين كامبيون جائزة الأوسكار كأفضل مخرجة عن فيلمها الشهير The Power of the Dog الذي تفوق في ترشيحات هذا العام، بعدما دخلت التاريخ كأول مخرجة امرأة تترشح لنيل جائزة الأوسكار مرتين في فئة يسيطر عليها الرجال على مدار السنوات الماضية.

الحداد من أجل أوكرانيا

حرصت أكاديمية فنون وعلوم الصور على تخصيص دقيقة صمت وحداد من وقت حفل توزيع جوائز الأوسكار من أجل التضامن مع الشعب الأوكراني، وإلقاء كلمة بهذا الصدد، بعد أيام من الجدل حول ظهور الرئيس زيلينسكي خلال الحدث الفني الأبرز.

واستغلت الممثلة من أصل أوكراني ميلا كونيس وقتها على المسرح للدعوة لدعم الشعب الأوكراني، ولكل من يقاتل في مثل هذه الظروف، وذلك بعدما تألقت بفستان وردي والتقطت الصور مع زوجها أشتون كوتشر على السجادة الحمراء.

فيما حصد الممثل تروي كوتسور، على جائزة الأوسكار كأفضل ممثل مساعد عن دوره في فيلم CODA ودخل التاريخ كونه أول ذكر أصم ينال جائزة الأوسكار، وثاني شخص يعود إلى منزله بالتمثال الذهبي بعد زميلته مارلي ماتلن.

وقال تروي كوتسور في كلمته إنه سعيد بتلقيه هذه الجائزة التي كانت حلما له على مدار سنوات، ووجه رسالة لوالديه الراحلين عبر فيها عن حبه لهما وأنهما كانا مثالا بالنسبة له.

وكرر التاريخ نفسه مع الممثلة أريانا ديبوز التي حصدت جائزة أوسكار أفضل ممثلة مساعدة بعد 60 عاما من حصول ريتا مورينو على نفس التكريم عن نسختي فيلم West Side Story.

أعاد المخرج ستيفن سبيلبرج تقديم فيلم West Side Story الذي حقق نجاحا كبيرا عام 1961، ونجحت أريانا ديبوز في تحقيق نفس إنجاز ريتا مورينو التي كانت أول ممثلة من أصل لاتيني تفوز بالأوسكار أنذاك.

وأشادت أريانا ديبوز في كلمتها، بالممثلة ريتا مورينو التي تبلغ من العمر 90 عاما حاليا، وأنها تحبها كثيرا كونها مهدت لها الطريق لتقف مكانها حاليا على مسرح الأوسكار.

ووصفت أريانا ديبوزالتي تبلغ من العمر 31 عاما، نفسها بأنها امرأة مثلية ذات بشرة ملونة، من أصل أفريقي لاتيني، وجدت مكانها وقوتها من خلال الفن.

غناء بيونسيه وبيلي إيليش

وقدمت بيونسيه أداءا قويا لأغنيتها Be Alive في حفل توزيع جوائز الأوسكار منذ قليل، من ملاعب كومبتون للتنس، وهو أول عرض حل لها منذ عامين.

ترشحت أغنية Be Alive لجائزة أفضل أغنية أصلية عن فيلم King Richard الذي تدور أحداثه حول ريتشارد ويليامز والد لاعبتي التنس الأشهر فينوس وسيرينا ويليامز الذي كان له دورا كبيرا في مسيرتهما الرياضية.

فيما حصدت بيلي إيليش جائزة أفضل أغنية أصلية مع شقيقها فينياس أوكونيل، وقدما سويا عرضا مبهرا على المسرح للكلمات التي كتبت خصيصا للنسخة 25 من سلسلة أفلام جيمس بوند No Time to Die.

وظهرت الممثلة راشيل زيجلر على مسرح الأوسكار برفقة زميلها جاكوب إيلوردي لتقديم جائزة أفضل مؤثرات بصرية بعد نسيان دعوتها فيما سبق.

وسخرت راشيل زيجلر أثناء صعودها على المسرح من نسيان دعوتها لحفل الأوسكار في وقت سابق قائلة:" منذ 6 أيام فقط لم أتوقع وجودي هنا".

وأثنى رواد مواقع التواصل الاجتماعي، على وجود راشيل زيجلر في حفل الأوسكار بعد إغفال تقديم دعوة لها لحضور الحدث الفني فيما سبق.

وحصد فيلم CODA على جائزة الأوسكار كأفضل عمل سينمائي خلال العام الماضي، بعد منافسة قوية مع فيلم نتفليكس الشهير The Power of the Dog.