غدا.. إطلاق قافلة إيد واحدة بقرية ناصر الثورة بالوادي الجديد

اعلنت محافظة الوادي الجديد عن إطلاق قافلة " إيد واحدة " بقرية ناصر الثورة بمركز الخارجة وذلك غدا الخميس لصالح أهالي القرية والقرى المجاورة.
وتشمل القافلة مجموعة كبيرة من التدخلات والمساعدات الإنسانية منها:
- عيادات طبية في تخصصات مختلفة لخدمة الأهالي وتوفير العلاج مجانًا.
- شنط وهدايا وألعاب للأطفال.
- تلقى طلبات فك كرب الغارمين والغارمات.
- إتاحة التقديم على أجهزة تعويضية والأطراف الصناعية .
- معرض ملابس شامل لجميع الأعمار.
- قافلة بيطرية وعلاج مجاني.
ياتي ذلك تحت رعاية اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وبالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.