غدا.. إطلاق قافلة إيد واحدة بقرية ناصر الثورة بالوادي الجديد

اعلنت محافظة الوادي الجديد عن إطلاق قافلة " إيد واحدة " بقرية ناصر الثورة بمركز الخارجة وذلك غدا الخميس لصالح أهالي القرية والقرى المجاورة.

وتشمل القافلة مجموعة كبيرة من التدخلات والمساعدات الإنسانية منها:

- عيادات طبية في تخصصات مختلفة لخدمة الأهالي وتوفير العلاج مجانًا.

- شنط وهدايا وألعاب للأطفال.

- تلقى طلبات فك كرب الغارمين والغارمات.

- إتاحة التقديم على أجهزة تعويضية والأطراف الصناعية .

- معرض ملابس شامل لجميع الأعمار.

- قافلة بيطرية وعلاج مجاني.

ياتي ذلك تحت رعاية اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وبالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.