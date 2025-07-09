ندوة عن الزراعات التعاقدية للمحاصيل الاستراتيجية ببني سويف





نظمت مديرية الزراعة ببنى سويف بمقر ديوان المديرية، ندوة عن الزراعات التعاقدية للمحاصيل الاستراتيجية، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى وتحت رعاية مركز الزراعات التعاقدية بوزارة الزراعة.

بحضور الدكتور أيمن حمودة وكيل وزارة الزراعة ببنى سويف والمهندس احمد جبر مدير عام الارشاد الزراعي وسامى وليم مدير جمعية حياة أفضل للتنمية وعبد العزيز عمر رئيس مجلس إدارة الجمعية.

زمن مركز الزراعات التعاقدية الدكتور محمود وهبة نائب رئيس المركز و بحضور عدد كبير من المزارعين من قرى محافظة بني سويف وتم التوجيه بأهمية التعاقدات على توريد المحاصيل الزيتية و الأعلاف مثل فول الصويا و الذرة الشامية الصفراء و السمسم و زهرة الشمس.