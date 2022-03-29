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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

العثور على مخلوق غريب بشواطئ استراليا.. صور

مخلوق غريب
مخلوق غريب

انجرف مخلوق غامض يشبه الفضائيين على شاطئ شهير بأستراليا ، ما سبب حيرة كبيرة للسكان المحليين .

 

ووفقاً لصحيفة “ديلي ميل”، بدا المخلوق الغريب ، الذي تم اكتشافه على ساحل صن شاين في كوينزلاند ، هذا الأسبوع ، لديه جمجمة تشبه الزواحف ، وأطرافه مترهلة ، وذيل طويل ومخالب.

مخلوق غريب

واكتشف أليكس تان ، أحد السكان المحليين ، هذا المخلوق لأول مرة على شاطئ ماروشيدور أثناء سره عبر الشاطر في الصباح.

مخلوق غريب

وشارك “أليكس” مقطع فيديو للحيوان المجهول على صفحته عبر الإنستجرام، وبدأ في تقديم تخمين لما يمكن أن يكون.

ويعتقد الذين تفاعلوا مع المقطع على وسائل التواصل الاجتماعي أنه قد يكون إما كنغر جوي أو والابي بسبب ميزاته وصغر حجمه.

مخلوق غريب

وأوضحت الصحيفة إنها ليست المرة الأولى التي ينجرف فيها مخلوق غريب على شاطئ أحد الشواطئ الأسترالية أو يعثر عليه في المياه القريبة.
 

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