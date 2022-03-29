مركز شباب الجزيرة كامل العدد لمشاهدة مباراة مصر والسنغال.. فيديو وصور

توافدت الجماهير المصرية على مركز شباب الجزيرة لمشاهدة مباراة مصر والسنغال التي تنطلق خلال لحظات، بتشجيع وهتافات كبيرة للمنتخب للتأهل لمونديال كأس العالم 2022.

ورصدت صدى البلد تجمعات الجماهير المصرية استعدادا لمباراة الاياب في السنغال، بروح وتشجيع كبير للمنتخب المصري، مطالبين اللاعبين بالأداء الرجولي.

وجاء التشكيل النهائي لمنتخب مصر كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: عمر جابر، رامى ربيعة، ياسر إبراهيم، أحمد فتوح

خط الوسط: عمرو السولية، حمدي فتحي، محمد النني

خط الهجوم: تريزيجيه، عمر مرموش، محمد صلاح

وأعلن أليو سيسيه، المدير الفني لمنتخب السنغال، تشكيل فريقه لمواجهة مصر في إياب الدور الثالث والنهائي من التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم قطر 2022.

تشكيل السنغال

وجاء تشكيل منتخب السنغال هجوميًا، حيث ضم كل من:

في حراسة المرمى: إدوارد ميندي

خط الدفاع: سابالي - خاليدو كوليبالي - سيسيه - ساليو سيس

خط الوسط: نامباليس ميندي - إدريسا جانا جاي

خط الهجوم: بوينا سار - ساديو ماني - إسماعيلا سار - بولاي ديا

وتُقام المباراة في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

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