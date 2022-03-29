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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أكلات مغربية .. طريقة عمل بسطيلة

طريقة عمل بسطيلة
طريقة عمل بسطيلة

تعد الـ بسطيلة من أشهر أكلات المغرب المغذية وفى نفس الوقت تمتلك مذاقا مميزا وتستطيع أى ربة منزل تحضيرها فى المنزل بسهولة .

نقدم لكم طريقة عمل بسطيلة بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.

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مقادير بسطيلة مغربية
ورق جلاش

 دجاج 

بصل

 بقدونس

 بيض

 قرفة

 سكر بودرة

 زنجبيل مبشور

 ثوم 

كزبرة خضراء 

عصير ليمون

 زعفران بودرة

 لوز 

سمنة 

ملح 

فلفل 
طريقة عمل بسطيلة مغربية
* في طاسة على النار بها القليل من الزيت حمري اللوز جيدا ثم انزليه من على النار وضيفي عليه السكر والقرفة واخفقيه جيدا 

* في طاسة أخرى بها القليل من السمن شوحى بصل مع مكعب مرقة ثم  قطعي الدجاج شرائح رفيعه وأضيفيه للبصل وضعي الملح والفلفل والثوم والزنجبيل وبودرة الزعفران والكزبرة خضراء وقلبيهم جيدا

* افصلي الدجاج عن اليخني وافرميه في الخلاط مع ملعقتين من الصوص ثم ادهني الصينية بالسمنة وافردي فيها شرائح الجلاش وادهنيها بالسمنة بين كل ورقة 

* اخلطي بيضتين وضيفيهم على الخليط وقلبيهم جيدا

* ضعي الدجاج المفروم، ثم طبقة جلاش ثم طبقة البيض ثم طبقة جلاش ثم طبقة اللوز بالسكر، ثم ابدأي في تغطيته بأوراق جلاش مدهونة بالسمن.

 أدخلي الصينية الفرن حتى اكتمال النضج وفور إخراجها رشي عليها قليل من السكر البودرة والقرفة وقدمي البسطيلة المغربية .

 

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