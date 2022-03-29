عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أجواء مباراة مصر والسنغال في جنوب سيناء .. ومراكز الشباب توفر شاشات عملاقة

مراكز الشباب توفر الشاشات..أجواء مباراة مصر والسنغال في جنوب سيناء

مراكز شباب جنوب سيناء
مراكز شباب جنوب سيناء

شهدت محافظة جنوب سيناء إقبالا كبيرا من الجماهير لمشاهدة مباراة مصر والسنغال في تصفيات أفريقيا  المؤهلة لكأس العالم في قطر حاملين أعلام مصر.

وقد رصدت كاميرا موقع صدي البلد الاخباري  قلق وترقب المواطنين  بعد إحراز الهدف الأول للسنغال  وقالت الجماهير  أن الدعوات لا تنقطع لمنتخب مصر للفوز علي  فريق السنغال علي أرضه  ووسط جمهوره في مباراة صعبة للغاية .
 

قال محمد عبد القادر  أحد الجماهير  في طور سيناء إن المباراة صعبة ولكن الفوز ليس مستحيلا علي منتخب السنغال .
 

وأضاف  رضا حسن  أنه يتمني الفوز لمصر وان الجماهير تدعم المنتخب بالدعاء وكلنا بتقول يارب الفوز للمنتخب .

بينما وفرت مراكز الشباب شاشات عملاقة للجماهير حتي يتمكن المواطنون من مشاهدة  المباراة في أجواء حماسية .
 

شواطئ خليج موسى قبلة سياح أوروبا للاستمتاع برياضة المراكب الشراعية

بالتورتة والشال البدوي ..فودة يكرم الأمهات المثاليات بجنوب سيناء

تضامنا مع البيئة .. إطفاء أنوار عدد من المعالم السياحية الكبرى بالمحافظات

رسالة مصر إلى العالم.. وزيرة البيئة تطلق الحوار الوطني الأول للتغيرات المناخية

جماهير جنوب سيناء: تثق في تحقيق منتخب مصر الفوز والصعود لكأس العالم ..فيديو

أبو جالوم.. واحة عشاق الغطس والعودة إلى الطبيعة

اقبال جماهير جنوب سيناء

IMG_٢٠٢٢٠٣٢٩_١٩٥٣٣٧
IMG_٢٠٢٢٠٣٢٩_١٩٥٣٣٧
IMG_٢٠٢٢٠٣٢٩_١٨٥٤٠٥
IMG_٢٠٢٢٠٣٢٩_١٨٥٤٠٥
IMG_٢٠٢٢٠٣٢٩_١٨٥٥٥٨
IMG_٢٠٢٢٠٣٢٩_١٨٥٥٥٨
IMG_٢٠٢٢٠٣٢٩_١٨٥٣٢٦
IMG_٢٠٢٢٠٣٢٩_١٨٥٣٢٦
مصر السنغال الجماهير جنوب سيناء محافظة جنوب سيناء مباراة مصر والسنغال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بث مباشر مباراة مصر والسنغال (0 - 1) اليوم 29 / 3 / 2022

التراجع مستمر.. سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم 29 مارس 2022

اغتصبوها في الزراعات وصوروها عارية.. حكاية جريمة الشياطين الثلاثة في الغربية

منتخب مصر يطلب تأجيل مباراة السنغال .. تفاصيل

تصفيات كأس العالم.. السنغال تتقدم على مصر بهدف نظيف في الشوط الأول

ارتفاع سعر الدولار في البنوك مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين

طقس اليوم| الحرارة تواصل ارتفاعها.. والقاهرة تكسر حاجز الـ 30 درجة

مرتضى منصور: الحكم بتغريم كهربا 2 مليون دولار انتصار لقيم ومبادىء الزمالك

موضوعات متعلقة

السنابل الذهبية خير بلدنا.. بداية مبكرة لموسم حصاد القمح بسيناء

تشغيل أول محطة طاقة شمسية استعدادا لقمة المناخ بشرم الشيخ

تلاميذ مدرسة يكتبون كلمة "مصر" خلال عرض رياضي في طور سيناء

فودة يشارك في مؤتمر الإعلان عن البطولة الدولية العربية الأولى للهجن

شواطئ خليج موسى قبلة سياح أوروبا للاستمتاع برياضة المراكب الشراعية

بالتورتة والشال البدوي ..فودة يكرم الأمهات المثاليات بجنوب سيناء

تضامنا مع البيئة .. إطفاء أنوار عدد من المعالم السياحية الكبرى بالمحافظات

رسالة مصر إلى العالم.. وزيرة البيئة تطلق الحوار الوطني الأول للتغيرات المناخية

ترشيحاتنا

رياض محرز يقود تشكيل الجزائر أمام الكاميرون في تصفيات المونديال

بايدن وقادة أوروبا يناقشون فرض عقوبات جديدة على روسيا

70 دقيقة.. تقدم سنغالي وهجوم مصري في تصفيات كأس العالم

لا يمكن الوثوق بروسيا.. تجدد القتال في ضواحي العاصمة الأوكرانية كييف

معلول والجزيري يقودان تشكيل تونس أمام مالي في تصفيات كأس العالم

الزراعة: رفع الحظر عن تصدير النحل المصري إلى السعودية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ويل سميث.. مشوار فني كبير عكر صفوه الأزمات العائلية وأسلوب حياة زوجته جادا بينكيت

المنطقة الجنوبية العسكرية تنظم احتفالية بمناسبة يوم اليتيم

استعدادات لتشغيله في 2024.. الواي فاي عالي السرعة في طريقه للقمر والمريخ

أضخم كمامة في العالم تحطم الرقم القياسي بـ تايوان

فيديو

مصر والسنغال.. خروج عمر جابر للإصابة ونزول إمام عاشور .. فيديو

تفاصيل علاقة اللبنانية تانيا قسيس بترامب وسر صداقتها مع سعد الحريري.. فيديوجراف

يوسف الخال يتقمص شخصية ويل سميث.. وموقف بطلوع الروح من العرض برمضان|فيديو

سيمون تطرح "أغنية" ملكة في حب الأم.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

نفرتيتي.. جميلة الجميلات

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

د. صفوت عمارة يكتُب: رمضان منحة إلهيَّة للمسلمين

حتشبسوت درة الأميرات

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالمعطى أحمد

أهلا رمضان

المستشار أسـامة الصعيدي

المُغفلون والجهل بالقانون

د.هادي التونسي

الطريق إلى الهُدى

محمد مندور

التصالح مع كوكب الأرض

د. ماريان جرجس

بوصلة المواطن المصري لكل ما يجري

إلهام أبو الفتح

حالف بربي أرفع راية بلادي!

كريمة أبو العينين

كلمنى وإيدك وراك

علاء حيدر

عالم أحادي أم ثنائي القطبية  

اﻟﻤﺰﻳﺪ