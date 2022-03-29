مراكز الشباب توفر الشاشات..أجواء مباراة مصر والسنغال في جنوب سيناء

أجواء مباراة مصر والسنغال في جنوب سيناء .. ومراكز الشباب توفر شاشات عملاقة

شهدت محافظة جنوب سيناء إقبالا كبيرا من الجماهير لمشاهدة مباراة مصر والسنغال في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم في قطر حاملين أعلام مصر.

وقد رصدت كاميرا موقع صدي البلد الاخباري قلق وترقب المواطنين بعد إحراز الهدف الأول للسنغال وقالت الجماهير أن الدعوات لا تنقطع لمنتخب مصر للفوز علي فريق السنغال علي أرضه ووسط جمهوره في مباراة صعبة للغاية .



قال محمد عبد القادر أحد الجماهير في طور سيناء إن المباراة صعبة ولكن الفوز ليس مستحيلا علي منتخب السنغال .



وأضاف رضا حسن أنه يتمني الفوز لمصر وان الجماهير تدعم المنتخب بالدعاء وكلنا بتقول يارب الفوز للمنتخب .

بينما وفرت مراكز الشباب شاشات عملاقة للجماهير حتي يتمكن المواطنون من مشاهدة المباراة في أجواء حماسية .



اقبال جماهير جنوب سيناء

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