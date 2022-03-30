أسامة ربيع: إياد نصار قدم المعلومات الفنية والأكاديمية بطريقة واضحة وسهلة.. فيديو

قال أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس ، إن الفنان إياد نصار استطاع توصيل المعلومات الفنية والأكاديمية المعقدة بطريقة واضحة وسهلة الفهم ومبسطة ؛ ووضح كم الجهد المبذول بطريقة فنية جيدة ؛ مضيفا أن تم عمل احتفال بمرور عام على إنقاذ السفينة إيفرجيفن بحضور لفيف كبير من المهتمين بالنقل البحري .

وأضاف أسامة ربيع خلال مداخلة هاتفية على قناة " اكسترا نيوز " ، إن السبب في نجاح تعويم السفينة ايفرجيفين في وقت قصير كان بسبب العمل الجماعي ، لافتا إلي أن وجودي وسط فريق العمل لم يكن ذو أهمية بالنسبة لما يقومون من جهد وعمل وكان دوري اتخاذ القرارات ومنها القرار المقترح من قبل أحد المهندسين في استخدام التكريك .

وأوضح أسامة ربيع ، أن العمال والمهندسين كانوا يعملون 24 ساعة من أجل تعويم إيفرجيفن مرة أخري، مؤكدا أن القناة بها خبرات متراكمة وأجيال تعلم أجيال أخري .