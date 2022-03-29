كيروش بعد الخسارة من السنغال: انتهى الحلم

علق كيروش المدير الفني للفراعنة، على خسارة المنتخب المصري أمام نظيره السنغالي بركلات الترجيح، وخطف أسود التيرانجا بطاقة التأهل لـ كأس العالم في قطر 2022.



وكتب كيروش عبر حسابه علي تويتر: "‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏لقد كان امتيازًا لي أن أعمل وأن أحصل على مساعدة من قبل هؤلاء المهنيين المتفانين والقادرين والأصدقاء الرائعين.. أنا فخور جدا بكم أيها الرفاق.. أطيب تمنياتي وامتناني الكبير لجميع المشجعين المصريين.. إلى المستقبل".



وأضاف كيروش: “انتهى الحلم، نحن بذلنا قصارى جهدنا ولكن اليوم لم يكن كافيا.. من أعماق قلبي امتناني لاتحاد مصر على شرف تدريب المنتخب الوطني.. إلى كل لاعبي فريقي وموظفيي، تقديري وشكرًا متواضعًا لكم.. سوف تكونوا دائما في قلبي”.



وتأهل منتخب السنغال إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022، بعد فوزه على نظيره منتخب مصر بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بتقدم أسود التيرانجا بهدف نظيف.

وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز الفراعنة بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما يوم الجمعة الماضي، على ملعب إستاد القاهرة.









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