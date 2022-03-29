محمد سراج: ربنا يعوضنا خير لأن مصر تستاهل أفضل من كده



علق محمد سراج الدين عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، علي خسارة المنتخب المصري أمام نظيره السنغالي بركلات الترجيح وخطف أسود التيرانجا بطاقة التأهل لـ كأس العالم في قطر 2022.



وكتب محمد سراج عبر حسابه علي تويتر "‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏قدر الله وماشاء فعل حزن كبير لأسف حظنا دايماً مش موفق في تصفيات كأس العالم سبحان الله ومحدش يقولي أصل السنغال أفضل وتستاهل في ٢٠١٠ كنا نستاهل عن أي حد وكنا أفضل ومصعدناش وغيرها كتير الحمد لله بس حقيقي الواحد حزين ربنا يعوضنا خير لأن مصر تستاهل أفضل من كده 🇪🇬"



وأضاف "انتهى الحلم نحن نبذل قصارى جهدنا ولكن اليوم لم يكن كافيا. من أعماق قلبي امتناني لاتحاد مصر على شرف تدريب المنتخب الوطني. إلى كل لاعبي فريقي وموظفيي ، تقديري وشكرًا متواضعًا لكم. سوف تكون دائما في قلبي.



وتأهل منتخب السنغال إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022، بعد فوزه على نظيره منتخب مصر بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بتقدم أسود التيرانجا بهدف نظيف.

وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز الفراعنة بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما يوم الجمعة الماضي، على ملعب إستاد القاهرة.



