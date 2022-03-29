عبد الرحيم كمال: هيفضل صلاح أفضل لاعب في تاريخنا على الأطلاق



حرص السيناريست عبد الرحيم كمال علي دعم محمد صلاح، بعد خسارة المنتخب المصري أمام نظيره السنغالي بركلات الترجيح وخطف أسود التيرانجا بطاقة التأهل لـ كأس العالم في قطر 2022.



وكتب عبد الرحيم عبر حسابه علي تويتر "‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏اما ان كان عن محمد صلاح ف ده ساكن الارواح والقلوب ومكانته مش هاتقل ابدا وهيفضل افضل لاعب في تاريخنا وعلى الاطلاق"



وأضاف "انتهى الحلم نحن نبذل قصارى جهدنا ولكن اليوم لم يكن كافيا. من أعماق قلبي امتناني لاتحاد مصر على شرف تدريب المنتخب الوطني. إلى كل لاعبي فريقي وموظفيي ، تقديري وشكرًا متواضعًا لكم. سوف تكون دائما في قلبي.



وتأهل منتخب السنغال إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022، بعد فوزه على نظيره منتخب مصر بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بتقدم أسود التيرانجا بهدف نظيف.

وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز الفراعنة بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما يوم الجمعة الماضي، على ملعب إستاد القاهرة.



