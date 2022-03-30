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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

الموز والفواكة المجففة.. أطعمة يمكن تناولها قبل ممارسة السباحة

صدى البلد


 


 

قدم الدكتور أحمد صبرى ، خبير التغذية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ،أفضل 10 أطعمة يمكن تناولها قبل ممارسة السباحة  .


 

1- الموز

يعتبر الموز أحد أفضل الأطعمة التي يجب تناولها قبل ممارسة الرياضة، فاحتواؤه على الكربوهيدرات يمنح الجسم الطاقة اللازمة لأداء كافة التمارين بفاعلية، كما أنه يساعد في الحفاظ على العضلات والأعصاب وذلك لاحتوائه على البوتاسيوم.


 

2- الشوفان

يمنح الشوفان الجسم طاقة طويلة المدى على مدار اليوم بفضل احتوائه على نسب عالية من الألياف.


 

3- الكافيين

يعتبر الكافيين من أفضل الخيارات قبل ممارسة الرياضة، فهو يساعد في حرق الدهون، وفقدان الوزن، كما أنه يساعد في توفير الطاقة اللازمة للجسم..


 

4- عصير الفواكه أو السموثي

توفر الكربوهيدرات البسيطة والمعقدة الموجودة في عصائر الفواكه طاقة للجسم تستمر لساعات طويلة، لذا فهي تعتبر من أفضل ما يمكن تناولها قبل ممارسة الرياضة.


 

5- الحمص

يحتوي الحمص على قدر كبير من البروتين والكربوهيدرات والعناصر الغذائية التي تضمن تمتع الجسم بالطاقة طوال اليوم.


 

6- البيض

يعتبر البيض مصدراً متميزاً للطاقة لاحتوائه على الكثير من البروتينات، لذا فهو يعد من أفضل الأطعمة التي يجب تناولها قبل ممارسة التمارين الرياضية.


 

7- الفواكه المجففة

تحتوي الفواكه المجففة على الكربوهيدرات البسيطة والتي توفر للجسم الطاقة الفورية ليوم كامل، لذا يمكن اعتبارها أحد أفضل الأطعمة التي يجب تناولها قبل ممارسة التمارين الرياضية.


 

8- الحبوب الكاملة

تحتوي الحبوب الكاملة على الكثير من المواد الغذائية الأساسية والألياف، كما أنها تساعد في تزويد الجسم بالطاقة اللازمة لكن ببطء الأمر الذي يجعل الجسم يتمتع بالطاقة لفترة أطول، ما يجعلها من أفضل الأطعمة قبل الرياضة.


 

9- صدور الدجاج والأرز البني

تعتبر هذه الوجبة مناسبة لتدريبات المساء، في الأرز البني يعد مصدراً غنياً بالكربوهيدرات، أما صدور الدجاج فتوفر كمية كافية من البروتينات للجسم، لذا فهي تعتبر من أفضل الوجبات قبل تمارين بناء العضلات.


 

10- الجبن الأبيض

يوفر الجبن للجسم الطاقة اللازمة لممارسة الرياضة، وذلك لاحتوائه على كمية مناسبة من البروتين وكمية بسيطة من السكر.

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