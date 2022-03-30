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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البنك الدولي يمنح تونس 400 مليون دولار لمساعدة الأسر الفقيرة

البنك الدولي يمنح
البنك الدولي يمنح تونس 400 مليون دولار لمساعدة الأسر الفقيرة

قال البنك الدولي إنه وافق على تخصيص 400 مليون دولار لصالح تونس لمساعدة حوالي 900 ألف أسرة تونسية ضعيفة للتعامل مع الآثار الصحية والاقتصادية لأزمة كورونا.

وذكر البنك الدولي أن التمويل الإضافي سيستمر في تقديم تحويلات نقدية للأسر الفقيرة وذات الدخل المنخفض، مع تعزيز نظام الحماية الاجتماعية في تونس، حسب وكالة "رويترز".

على جانب آخر، قال الاتحاد الأوروبي إنه سيقرض تونس 450 مليون يورو، لدعم ميزانيتها، فيو قت يواجه البلد الواقع في شمال أفريقيا أزمة وشيكة في ماليته العامة دفعته للسعي للحصول على حزمة إنقاذ دولية.

وقال المفوض الأوروبي لشؤون التوسع والجوار أوليفر فارهيلي بعد اجتماع مع مسؤولين بالحكومة التونسية في تونس، إن الأموال سيجري إرسالها بحلول أبريل، موضحا أنها تشمل 300 مليون يورو جرى تخصيصها العام الماضي.

بدورها، قالت وزيرة المالية التونسية سهام البوغديري، إن وفد صندوق النقد الدولي الذي يزور تونس وجد جدية لدى الحكومة لتنفيذ إصلاحات قابلة للتطبيق رغم "الإكراهات الاجتماعية" وإن مفاوضات رسمية ستنطلق قريبا بعد سلسلة لقاءات تمهيدية.

وتسعى تونس التي تعاني أسوأ أزمة مالية للحصول على برنامج قرض من الصندوق في حدود 4 مليارات دولار مقابل حزمة إصلاحات لا تحظى بشعبية تهدف لخفض الإنفاق وتتضمن تجميد الأجور والتوظيف في القطاع العام لخمس سنوات وخفض الدعم.

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