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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير داخلية تونس يبحث مع مفوض الاتحاد الأوروبي سبل التعاون المشترك

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

التقى وزير الدّاخليّة التونسي ، توفيق شرف الدين، مساء اليوم الثلاثاء بمقر الوزارة، مفوّض الاتحاد الأوروبي للتوسّع وسياسة الجوار، أوليفر فارهلي.

وتناول اللقاء المجهودات المبذولة من تونس للتصدي لظاهرة الهجرة غير النظامية وسبل التعاون المشترك بين الطرفين لمزيد دعم هذه المجهودات، وفق ما جاء في بلاغ إعلامي للوزارة.

كان وزير الدّاخليّة التونسي  توفيق شرف الدين، قد التقي  صباح اليوم الثلاثاء بمقر الوزارة، مع سفير مملكة البحرين بتونس ابراهيم محمود أحمد عبد الله.

وذكر بيان صادر عن وزارة الداخلية التونسية، بأن اللّقاء كان بمثابة فرصة لمزيد تكريس التّعاون الثّنائي بين البلدين في المجال الأمني وتطويره، خاصّة على مستوى التّكوين وتبادل الخبرات.

وساهم اللقاء أيضا في تدارس سبل دعم اتفاقيات الشراكة الممضاة بين الطرفين في المجالات المذكورة.
 

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