رحاب الجمل تخطف الأنظار بإطلالة جذابة من الشرفة



شاركت الفنانة رحاب الجمل، صورة جديدة لها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".



وظهرت رحاب في الصورة، وهي تجلس فى شرفة أحد المنازل باطلالة انيقة مرتدية توب اسود مميز، ورفعت شعرها بطريقة ناعمة وعفوية، ونالت الصورة إعجاب عدد كبير من المتابعين.



يذكر أن آخر أعمال الفنانة رحاب الجمل، كانت مسلسل «شقة 6» مع النجمة روبي، والذي تم عرضه علي إحدى المنصات الرقمية في شهر أغسطس 2021.



وشاركهم العمل الفني عدد كبير من النجوم، من بينهم «صلاح عبد الله، أحمد حاتم، هاني عادل، محمود البزاوي، ملك قوره، سماء إبراهيم، فيدرا»، وغيرهم من الفنانين.



المسلسل من إخراج محمود كامل، وتأليف مصطفي يوري وسعاد القاضي، وتدور أحداث المسلسل في إطار رعب، حيث يتفاجأ سكان العقار بحدوث أشياء غريبة ومخيفة بشقة 6.