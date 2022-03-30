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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بفستان مجسم .. أروي تستعرض أنوثتها في أحدث إطلالة عبر انستجرام

اروي
اروي

نشرت الإعلامية والفنانة أروي صورا جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، مستعرضة رشاقتها بفستان مُجسم في شوارع دبي.


وبدت أروي بفستان مكشوف الأكتاف باللون الأزرق الزهري، ابرز قوامها الممشوق ومن الناحية الجمالية، اعتمدت تسريحة شعر بسيطة، إذ تركت خصلات شعرها الشقراء تنسدل على ظهرها بشكل مرتب وناعم، مما أعطى لمسة أنثوية جذابة لاستايلها.


وطرحت الإعلامية أروي أغنيتها الجديدة "قلبي" عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب ، وهى الأغنية التي كانت أروى قدمتها لأول مرة بحفلها في إكسبو دبي منذ أيام، وأصدرتها بشكل رسمي مع فيديو من الحفل.


"قلبي" من كلمات وألحان تراث يمني، وتوزيع عمرو عبد، ومزجت فيها أروى بين اللغتين العربية والإنجليزية بتوزيع عالمي.

 


 

اللون الأزرق الفنانة اروى فستان مكشوف الإعلامية أروي بفستان مكشوف احدث اطلالة تستعرض انوثتها

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