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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الخارجية تدين حادثيّ إطلاق النار بالقرب من تل أبيب

السفير أحمد حافظ
السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية

أعرب السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، عن بالغ الإدانة لكافة أعمال العنف والإرهاب التي تستهدف المدنيين، بما لا يؤدي إلّا إلى المزيد من تدهور الأوضاع بين الجانبيّن الفلسطيني والإسرائيلي.

 أكد المتحدث الرسمي على إدانة حادثيّ إطلاق النار اللذين وقعا بالقرب من مدينة تل أبيب، وأسفرا عن وفاة خمسة أشخاص، وإصابة آخرين. 

وشدد "حافظ" في بيان رسمي اليوم الأربعاء، على الرفض الكامل لكافة أشكال العنف والإرهاب، مع ضرورة تكثيف الجهود اللازمة بما يحافظ على التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، ويحول دون الانزلاق إلى حلقات مُفرغة من العنف، مُحذراً من مغبة التصعيد المُتبادل الذي لا يكرس سوى مناخ الاحتقان والإحباط، ويقوض ركائز الاستقرار في المنطقة.

الخارجية إسرائيل الإرهاب أعمال العنف إطلاق وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمى

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