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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

جمال شعبان يكشف فوائد الصيام الصحية

الدكتور جمال شعبان
الدكتور جمال شعبان

أوضح الدكتور جمال شعبان استشاري الأمراض القلبية، وعميد معهد القلب السابق، فوائد الصيام الصحية.

فوائد الصيام الصحية

وكشف الدكتور جمال شعبان عن فوائد الصيام الصحية، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وهي كالأتي :

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جمال شعبان يحذر من 10 عادات غذائية خاطئة

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وباء العصر.. جمال شعبان: نقيب المحامين توفي بالسكتة القلبية

1- عندما تصوم ، تنخفض مستويات الأنسولين ويزداد هرمون النمو البشري (HGH)، تبدأ خلاياك أيضًا عمليات إصلاح خلوية مهمة وتغير الجينات التي تعبر عنها.

2-  يساعدك الصيام المتقطع على تناول سعرات حرارية أقل مع زيادة عملية التمثيل الغذائي بشكل طفيف. إنها أداة فعالة للغاية لفقدان الوزن والدهون من الأحشاء.

3- يمكن أن يقلل الصيام المتقطع من مقاومة الانسولين ويخفض مستويات السكر في الدم ، على الأقل لدى الرجال.

4- -تشير الدراسات إلى أن الصيام المتقطع يمكن أن يقلل أضرار الأكسدة والالتهابات في الجسم. يجب أن يكون لهذا فوائد ضد الشيخوخة وتطور العديد من الأمراض.

5- تشير الدراسات إلى أن الصيام المتقطع يمكن أن يحسن العديد من عوامل الخطر لأمراض القلب ، مثل ضغط الدم ومستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية وعلامات الالتهاب.

6- يطلق الصيام مسارًا تفاعليا يسمى الالتهام الذاتي، والذي يزيل المخلفات من الخلايا.autophagy  أي عملية صيانة سنوية

7- لقد ثبت أن الصيام المتقطع يساعد في الوقاية من السرطان في الدراسات التي أجريت على الحيوانات وبعض الدراسات البشرية. أظهرت الأبحاث التي أجريت على البشر أنه يمكن أن يساعد في تقليل الآثار الجانبية الناجمة عن العلاج الكيميائي.

8- قد يكون للصيام المتقطع فوائد مهمة لصحة المخ، قد يزيد من نمو الخلايا العصبية الجديدة ويحمي المخ من التلف.

9- تشير الدراسات التي أجريت على الحيوانات إلى أن الصيام المتقطع قد يكون وقائيًا من الأمراض الشيخوخة العصبية مثل مرض الزهايمر.


10- التخلص من الوزن الزائد والدهون المتراكمة في الأحشاء.

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