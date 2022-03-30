مع اقتراب رمضان .. إليك فوائد الصيام الجسدية

يرغب عدد كبير من الأشخاص فى معرفة فوائد الصيام الجسدية الحقيقة خاصة مع اقتراب شهر رمضان الكريم

وتناولت العديد من الأبحاث والدراسات العلمية فوائد الصيام الجسدية ووجدت أنه يمنح الإنسان مزايا كثيرة ويساعد فى وقايته من أخطر الأمراض مثل القلب والسكري والغريب أن هذه النتائج لم تكن فى الأبحاث العربية فقط بل توصلت لها الدراسات الغربية وبدأ الأطباء الأجانب فى ابتكار طرق عديدة للصيام من أجل مساعدة المرضى بعد اكتشافهم لـ فوائد الصيام الجسدية التى يحصل عليها المسلمون فى رمضان.

ويرجع سبب عدم حصول البعض على فوائد الصيام الجسدية اتباع بعض العادات الخاطئة مثل تناول وجبة الأفطار دفعة واحدة وتناول كمية كبيرة من الأكلات الدسمة والنوم عقب تناول الطعام أو السهر طوال الليل والتدخين بشراهة عقب الإفطار وعدم السحور .

نعرض لكم أهم فوائد الصيام الجسدية التى يحصل عليها المسلمون فى شهر رمضان حال اتباعهم بقواعد الصيام الصحيح وفقا لما جاء فى موقع “ sonharrison” .

علاج السكري والوقاية منه

يساعد الصيام على علاج السكري والوقاية منه حيث أن حساسية الأنسولين مما يساعد في تحسين ضغط الدم ومستويات الكوليسترول ووزن أكثر صحة ووظائف القلب ، فضلاً عن تقليل مخاطر الإصابة بمرض السكري بشكل عام.



تحسين صحة الأمعاء

يساعد الصيام في تحسين صحة الأمعاء بدوره في عمليات المناعة والجهاز الهضمي ويمكن أن يخفض نسبة السكر في الدم والكوليسترول

يحسن صحة القلب

يعمل الصيام على تحسين مستوى الكوليسترول يميل الكثير من الأشخاص إلى إنقاص بعض الوزن عن طريق الصيام، ومع ذلك وجدت دراسة حديثة أن الصيام يؤثر على الدهون الضارة المسببة لمرض السمنة ومشاكل القلب.

يؤدي هذا الصيام إلى انخفاض نسبة الكوليسترول في الدم مما قد يمنع النوبات القلبية والسكتات الدماغية والأمراض الأخرى.



زيادة قوة الإرادة

عندما ينخرط الناس في ضبط النفس يتعلم الأفراد التحكم فى العادات غير الصحية، ممارسة ضبط النفس كما يحدث في رمضان يساعد الناس على إعادة التركيز على الصحة النفسية ، وما هو مهم بالنسبة لهم.

تحسين صحة الكبد

يعمل الصيام على تحسين صحة الكبد حيث أن طرد السموم من الجسم يعمل راحة الكبد ورفع كفائته فى أداء وظيفته والتى تساعد أيضا فى تخليص السموم من الجسم مما يقلل من الضغط على الكبد .

زيادة المناعة وتحسين الهضم

يعمل الصيام على تنظيف الجسم من السموم الضارة التي قد تكون موجودة في رواسب الدهون و مع إجراء إصلاح شامل للجهاز الهضمي لمدة شهر، يزيل جسمك السموم بشكل طبيعي ، مما يمنحك الفرصة لمواصلة نمط حياة أكثر صحة بعد شهر رمضان.