استشارة.. هؤلاء ممنوعون من الصيام فى رمضان.. فيديو

كشف الدكتور حسام فوزي استشارى أمراض القلب والقسطرة عن المسموح والممنوع لصيام مريض القلب.





وقال استشارى القلب والقسطرة إن مريض القلب يمنع من الصيام فى حالات كثيرة أبرزها مريض القلب ومريض السكر أو الكلي ومريض القلب الذي خضع لعملية قلب مفتوح وتغيير صمام، ومريض القلب الذي يعاني من ضعف عضلة القلب.





وأوضح خلال استضافة فى موقع صدى البلد، أن هناك حالات ممنوع الصيام فيها لضعف عضلة القلب.





وأشار الدكتور حسام فوزي استشارى أمراض القلب والقسطرة إلى أن مريض عضلة القلب المكافئة الذي يستطيع الحركة والسير يسمح له بالصيام.





وحذر استشارى أمراض القلب والقسطرة مريض عضلة القلب الغير متكافئة من الصيام لخطورة ذلك على حياته.





وأضاف بعض المعلومات الأخرى عن صيام مريض القلب بالفيديو.