استشارة.. تأثير فيروس كورونا على الجهاز التنفسي.. فيديو

قال الدكتور أيمن السيد سالم، أستاذ ورئيس قسم الصدر بقصر العيني جامعة القاهرة، إن مصدر الإصابة بـ فيروس كورونا هو الأماكن الملوثة مثل الأسطح والأجهزة، أو من شخص يحمل الفيروس وتتم العدوى بالاتصال المباشر ثم لمس الأنف.









الدكتور أيمن السيد سالم لـ "صدى البلد"، أن الاتصال المباشر سريع في نقل عدوى وأضافلـ "صدى البلد"، أن الاتصال المباشر سريع في نقل عدوى فيروس كورونا "كوفيد 19" عن تلامس الأسطح أو الأجهزة الملوثة، ثم يبدأ الفيروس في التوجه نحو الجهاز التنفسي على مراحل.









وأوضح أن رحلة فيروس كورونا في جسم الشخص تبدأ بالأنف وإفرازاته، ثم يبدأ في النزول على مدى أيام على الجهاز التنفسي السفلي، ثم يستقر في الحلق ويستكمل مساره إلى الجهاز التنفسي الكلي ملتصقًا بالأغشية المخاطية من الأنف وحتى الشعب الهوائية، ثم يتجه نحو الرئتين.









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وأشار إلى أن فيروس كورونا يستكمل في الرئتين دورة حياته والتكاثر داخل الخلايا، ويسيطر على النواة، ويستخدم الأحماض النووية في التكاثر وانتاج العديد من الفيروسات المشابهه له.









وأكد أن فيروس كورونا له تأثير كبير على الجهاز التنفسي، والذي تظهر أعراضه غير الملحوظة في رشح بسيط، وحرقان، ثم تبدأ الأعراض الشديدة وهي الكحة والسعال الجاف ثم ضيق تنفس.









وأوضح أيمن السيد أن هناك أعراضا مشتركة مع الإنفلونزا، وهي ارتفاع في درجة حرارة الجسم، وإرهاق بالجسم بالكامل.