AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بـ الأسماء.. الصحة العالمية تكشف عن أهم ٣ أدوية تستخدم فى علاج فيروس كورونا

السبت 02/مايو/2020 - 08:50 م
علاج فيروس كورونا
علاج فيروس كورونا
Advertisements
نهى هجرس
شهدت الساحة الطبية خلال الفترة الماضية أنتشار وتداول عدد كبير من العلاجات المقترحة لعلاج فيروس كورونا المستجد، التى من المفترض أستخدمها لعلاج فيروس كورونا حين التوصل إلى لقاح.

و نشرت منظمة الصحة العالمية عن أدوية مقترحة إليكم أهمها...


ريمديسفير
أعلنت وزارة الصحة العالمية أن عقار ريمديسفير قد يساعد في علاج فيروس كورونا بشكل كبير، وبالفعل، حصل على موافقة سريعة من معاهد الصحة الوطنية في الولايات المتحدة الأمريكية، لاختباره على المصابين بفيروس كورونا.


اقرأ أيضًا



آفيجان
حصل عقار آفيجان على نتائج مذهلة بعد تجربته على حوالي 340 مريض في مدينة ووهان، وساهم عقار آفيجان في تحسين الحالة الصحية للرئة بشكل جيد، ورفع من كفاءة وتحسن الرئة بشكل جيد.


بلازما الدم
تحتوي بلازما الدم على أجسام مضاد للفيروس التاجي، قد تساهم في علاج المرضى الآخرين، والتى حصلت على موافقة عالمية وتم أتباعها فى مصر على الحالات الحرجة، وهى استخلاص بلازما الدم من المتعافين من فيروس كورونا المستجد وحقن المصابين بها

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

التعليم العالي: بدأنا استخدام العقار الياباني لعلاج كورونا والنتائج مبشرة.. نواب: لدينا شركات وطنية وقطاع خاص قادرة على تصنيع أي دواء لعلاج الفيروس.. وننتظر نجاح تجربته لطرحه في السوق

أثبت فعالية كبيرة مع القرود..هل ينجح عقار ريمديسفر فى علاج البشر من كورونا

ريمديسفير.. كل المعلومات عن العلاج.. وهل له آثار جانبية على مرضى كورونا؟

بلازما النقاهة بشرى علاجية لمرضى كورونا

3 طرق لمواجهة الفيروس.. وزارة الصحة تكشف تفاصيل علاج مصابي كورونا

ترشيحاتنا

علامة في يد زعيم كوريا الشمالية تثير تكهنات حول صحته.. شاهد

وزير التعليم : شركات تجارية توهم الأهالي باستحداث تطبيقات إلكترونية لتصحيح أبحاث الطلاب بهدف الدعاية

تعرف على أعمال التطوير بشاطئ روميل استعدادا للصيف بمطروح.. فيديو

أخطاء فادحة في الأسبوع الأول من مسلسلات رمضان 2020

دولة لم يدخلها فيروس كورونا.. كيف تبدو الحياة بها | شاهد

4 خطوات يجب أن يتبعها طلاب المدارس في حالة تسليم المشروع البحثي ورقيا .. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها تريند جوجل .. 10 إطلالات تبرز جرأة فساتين روجينا.. شاهد

نيسان صني 2020 nissan sunny تعود في مصر بنسخة مانيوال وسعر تنافسي .. صور

بـ الأسماء.. الصحة العالمية تكشف عن أهم ٣ أدوية تستخدم فى علاج فيروس كورونا