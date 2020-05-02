بـ الأسماء.. الصحة العالمية تكشف عن أهم ٣ أدوية تستخدم فى علاج فيروس كورونا

شهدت الساحة الطبية خلال الفترة الماضية أنتشار وتداول عدد كبير من العلاجات المقترحة لعلاج فيروس كورونا المستجد ، التى من المفترض أستخدمها لعلاج فيروس كورونا حين التوصل إلى لقاح.





و نشرت منظمة الصحة العالمية عن أدوية مقترحة إليكم أهمها...









ريمديسفير

أعلنت وزارة الصحة العالمية أن عقار ريمديسفير قد يساعد في علاج فيروس كورونا بشكل كبير، وبالفعل، حصل على موافقة سريعة من معاهد الصحة الوطنية في الولايات المتحدة الأمريكية، لاختباره على المصابين بفيروس كورونا









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آفيجان

حصل عقار آفيجان على نتائج مذهلة بعد تجربته على حوالي 340 مريض في مدينة ووهان، وساهم عقار آفيجان في تحسين الحالة الصحية للرئة بشكل جيد، ورفع من كفاءة وتحسن الرئة بشكل جيد.









بلازما الدم

تحتوي بلازما الدم على أجسام مضاد للفيروس التاجي ، قد تساهم في علاج المرضى الآخرين، والتى حصلت على موافقة عالمية وتم أتباعها فى مصر على الحالات الحرجة، وهى استخلاص بلازما الدم من المتعافين من فيروس كورونا المستجد وحقن المصابين بها



