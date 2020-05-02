دراسة : أدوية ضغط الدم لا تزيد من خطورة أعراض فيروس كورونا

توصلت ثلاث دراسات رئيسية إلى أن أدوية ضغط الدم الشائعة لا تعرض الأشخاص لخطر أعلى لأعراض الفيروسات التاجية الحادة أو المميتة.





كان الأطباء دقوا ناقوس الخطر في مارس الماضي حول وجود صلة محتملة بين الأدوية المعروفة باسم مثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين وحاصرات مستقبلات الأنجيوتنسين وزيادة مخاطر اعراض فيروس كورونا في حال الإصابة به.





وأشارت الدراسات التي أجريت على الحيوانات إلى أن الأقراص تغير شكل الخلايا بطريقة تجعل من السهل على الفيروس التاجي أن يصيبها ويسبب مرضًا أكثر خطورة، بحسب ما ذكرته صحيفة ديلي ميل البريطانية.





وأوضحت الصحيفة أن الدراسات الثلاث الجديدة التي نشرت في مجلة نيو إنجلاند الطبية المرموقة (NEJM) وجدت أن الأدوية ليس لها دور في شدة الفيروس.





ولفتت الدراسات إلى أن بعض الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم أو مرض السكري من النوع 1 أو النوع 2 عليهم تناول الأدوية ، التي تزيد من كمية ACE2 الموجودة في خلاياهم ، من أجل السيطرة على مرضهم.