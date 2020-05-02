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أخبار البلد

الفلاحين تحذر من "كارثة" بعد تخفيف الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا

السبت 02/مايو/2020 - 02:42 م
صدى البلد
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شيماء مجدي
حذرت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين، من تخفيف تدابير الإجراءات الإحترازية لإحتواء انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19 " قبل الأوان، خصوصا بعد أن سجلت مصر امس 358 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، فى مفاجأة صدمت الجميع؛ خاصة أن توقعات الزيادة لم تكن تزيد عن 300 حالة يوميا، لكن الصدمة كانت في تخطى ذلك التوقع والوصول إلى 358 حالة في يوم واحد.

وقال النوبي أبواللوز الأمين العام لنقابة الفلاحين: إن العالم بأسره كان لديه حالة استهتار بفيروس كورونا منذ بداية ظهوره في الصين وحتى أصبح وباء عالميا يضرب المئات من دول العالم، وأصبح المجتمع الدولى غير قادر على مواجهته في الوقت الراهن؛ لافتا إلى أن حالة الاستهتار تسببت في تزايد عدد الإصابات بشكل كبير خصوصا في مصر.

وأوضح الأمين العام للفلاحين،في تصريحات له اليوم السبت،ان الحديث عن تخفيف الإجراءات الإحترازية التى اتخذتها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا، وعودة الحياة لطبيعتها بعد عيد الفطر كلام خطير جدا،وسوف يؤدي إلى كارثة كبيرة لو تم تنفيذه.

وأشار إلى أنه لا مجال للاستهتار الآن بعد أن أصبح الفيروس يشكل أكبر كارثة يواجهها العالم منذ عقود.

وشدد "أبواللوز" على أن العزل الاجتماعى هو أقوى وسيلة الآن لمواجهة الفيروس في ظل عدم وجود أي لقاح أو علاج فعال ومعروف للتصدى لهذا الفيروس.

وأشاد بإجراءات الدولة المصرية لإجلاء العالقين المصريين في عدد كبير من دول العالم، مشيرا إلى أن مصر وفرت كافة الخدمات للمصريين العالقين وسهلت كل الإجراءات من أجل عودتهم إلى بلادهم
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