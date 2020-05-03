كارثة جديدة.. علامة في إصبع القدم تشير للإصابة بـ فيروس كورونا

ارتبط الفيروس التاجي كورونا بعدد من الأعراض الشائعة، وهي السعال الجاف وضيق التنفس ، ومع تطوره وزيادة الأبحاث العلمية ظهرت علامات أخرى مثل الارتباك العقلي وتناقص حاسة الشم.





وأجتمع عدد أطباء الجلدية حول العالم ووجدوا أن هناك تغيير واضح في إصبع القدم عند مصابي فيروس كورونا، وذلك سبب كاف لإجراء الاختبارات والدراسات للتأكيد.





وأشار موقع timesofindia الى أن في البداية تبدو أصابع القدم متورمة وتتخذ لونًا أحمر، وفي بعض الأحيان يكون جزء من إصبع القدم متورمًا، ويمكن رؤية الآفات أو النتوءات الفردية، و بمرور الوقت تصبح الآفات أرجوانية اللون.





وصفت ورقة حديثة للأطباء في إسبانيا نُشرت في المجلة الدولية للأمراض الجلدية، أن ست حالات لمرضى يعانون من آفات في أصابع القدم وتضمنت صورًا لنتوءات تشبه الفلفل الحار أرسلها المرضى إلى أطبائهم عبر البريد الإلكتروني.





وكان معظم المرضى من المراهقين أو الشباب، بمن فيهم شابا عمره 15 عامًا اكتشف أنه مصاب بـ فيروس كورونا COVID-19 عندما ذهب إلى غرفة الطوارئ بحثًا عن رعاية طبية لأصابع قدميه.



