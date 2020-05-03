AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

كارثة جديدة.. علامة في إصبع القدم تشير للإصابة بـ فيروس كورونا

الأحد 03/مايو/2020 - 09:24 ص
علامة تشير إلى فيروس
علامة تشير إلى فيروس كورونا
Advertisements
حياة عبد العزيز
ارتبط الفيروس التاجي كورونا بعدد من الأعراض الشائعة، وهي  السعال الجاف وضيق التنفس ، ومع تطوره وزيادة الأبحاث العلمية ظهرت علامات أخرى مثل الارتباك العقلي وتناقص حاسة الشم.

وأجتمع عدد أطباء الجلدية حول العالم ووجدوا أن هناك تغيير واضح في إصبع القدم عند مصابي فيروس كورونا، وذلك سبب كاف لإجراء الاختبارات والدراسات للتأكيد.

وأشار موقع timesofindia  الى أن في البداية تبدو أصابع القدم متورمة وتتخذ لونًا أحمر، وفي بعض الأحيان يكون جزء من إصبع القدم متورمًا، ويمكن رؤية الآفات أو النتوءات الفردية، و بمرور الوقت تصبح الآفات أرجوانية اللون.

وصفت ورقة حديثة للأطباء في إسبانيا نُشرت في المجلة الدولية للأمراض الجلدية، أن ست حالات لمرضى يعانون من آفات في أصابع القدم وتضمنت صورًا لنتوءات تشبه الفلفل الحار أرسلها المرضى إلى أطبائهم عبر البريد الإلكتروني.

وكان معظم المرضى من المراهقين أو الشباب، بمن فيهم شابا عمره 15 عامًا اكتشف أنه مصاب بـ فيروس كورونا COVID-19 عندما ذهب إلى غرفة الطوارئ بحثًا عن رعاية طبية لأصابع قدميه.

ويبدو أن الآفات التي تظهر في الأشخاص الأصحاء تختلف عن تلك التي يراها الأطباء في بعض مرضى  فيروس كورونا COVID-19 المصابين بأمراض خطيرة في العناية المركزة والذين هم عرضة لتطوير جلطات الدم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أعراض جديدة للإصابة بفيروس كورونا.. فقدان التذوق والشم

سر تأثير فيروس كورونا على الشم والتذوق

تحذير لصغار السن.. علامة صغيرة تشير إنك مصاب بـ فيروس كورونا

هل فقدان حاسة الشم دائما تعنى الإصابة بفيروس كورونا

اعزل نفسك.. أخصائيون يوضحون أعراضًا مؤكدة للإصابة بـ فيروس كورونا

لو عندك ضيق في التنفس.. متى تشك أنك داخل على كورونا؟ ومتى تظهر عليك أعراض الفيروس بعد انتقال العدوى؟ وهل فقدان حاسة الشم مؤشر قوي على إصابتك

ترشيحاتنا

بعد جوجل.. هواوي توجه أول ضربة لـ مايكروسوفت

أخبار التوك شو .. أحمد موسى: الإخوان شايفينا كفرة.. وزير الداخلية الأسبق: رئيس الجمهورية طلب منى الظهور إعلاميًا بعد فشل محاولة اغتيالي.. وبدرية طلبة: هتموتني يا رامز

تصريحات قوية لـ فاروق جعفر عن أحمد فتحي وكهربا وصالح جمعة.. فيديو

تامر شلتوت يحدد موعد ومكان دفن شقيقه

الحلقة 9 من مسلسل البرنس.. نور تكشف لـ محمد رمضان مدبر حادث مقتل زوجته

فيديوجراف.. تفاصيل قرار الأوقاف بشأن بث صلاة التراويح والعشاء

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

7 عادات خاطئة تسبب انتفاخ القولون في رمضان

كارثة جديدة.. علامة في إصبع القدم تشير للإصابة بـ فيروس كورونا

أرخص تجميل.. 8 فوائد مذهلة لوضع الليمون على البشرة