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مرأة

استشارة.. أضرار استخدام الكحول على اليدين والحل البديل.. فيديو

الأحد 10/مايو/2020 - 12:32 م
اضرار الكحول على
اضرار الكحول على الجلد
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رشا عوني
أكدت الدكتورة مي سمير استشاري الأمراض الجلدية، أن استخدام الكحول والمطهرات بشكل مستمر يسبب جفاف الجلد لذا يحتاج عناية خاصة باليدين يوميًا.

وأوضحت الدكتورة مي سمير في برنامج استشارة على موقع صدى البلد، أن الكريمات المرطبة الطبيعية هي الأفضل حاليا لتعويض الجلد عن المرونة التي يفقدها بسبب استخدام الكحول والمعقم.

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وأشارت الدكتورة مي سمير إلى أن الكريمات الطبية أفضل من الكريمات الأخرى العادية الشهيرة، لأن المكونات مختلفة، لكن في حالة استخدام المطهرات والكحول يحتاج الجلد لاستخدام الكريمات الطبية التي تحتوي على مواد معينة تعيد مرونة الجلد كما كان، ومنها الفازلين.

ونصحت استشاري الأمراض الجلدية، بتقليل استخدام الكحول والمطهر في المنزل، والاكتفاء بغسل اليدين بالماء والصابون فقط، لكن الكحول أو المعقم يفضل استخدامه خارج المنزل حين وجود صعوبة في غسل اليدين، وبالتالي نقلل من اضرار الافراط في استخدام الكحول على الجلد.  
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