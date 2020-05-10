استشارة.. أضرار استخدام الكحول على اليدين والحل البديل.. فيديو

عن المرونة التي يفقدها بسبب استخدام الكحول والمعقم.

وأوضحت الدكتورة مي سمير في برنامج استشارة على موقع صدى البلد، أن الكريمات المرطبة الطبيعية هي الأفضل حاليا لتعويض

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وأشارت الدكتورة مي سمير إلى أن الكريمات الطبية أفضل من الكريمات الأخرى العادية الشهيرة، لأن المكونات مختلفة، لكن في حالة استخدام المطهرات والكحول يحتاج

لاستخدام الكريمات الطبية التي تحتوي على مواد معينة تعيد

كما كان، ومنها الفازلين.