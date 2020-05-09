استشارة: التدخين بجميع أشكاله له تأثيرات ضارة على الصحة العامة.. فيديو

قال الدكتور أيمن سالم، أستاذ ورئيس قسم الصدر بقصر العيني بجامعة القاهرة، إن التدخين بجميع أشكاله سواء كان بالسجائر العادية، أو السجائر الإلكترونية، أو بالبايب، له تأثير كبير على الصحة العامة، وبشكل خاص له تأثير ضار للغاية على الجهاز التنفسي.
وأضاف الدكتور أيمن سالم، في برنامج "استشارة" المذاع على موقع "صدى البلد" الإخباري، أن التدخين يمكن أن يؤثر بشكل كبير على الجهاز المناعي؛ حيث إنها يتسبب في التهاب الغشاء المبطن للشعب الهوائية، مما يقلل من كفاءة عمل الجهاز التنفسي.
وأكد أن العدوى الميكروبية تعتمد على مقاومة الجسم، وجهاز المناعة في سلامة الجهاز الوظيفي للجهاز التنفسي، والذي يتأثر مع التدخين، ويسبب له العديد من الأضرار.
وأوضح أن التدخين يضر ويضعف الجهاز الوقائي في الجسم وجهاز المناعة والمتمثل في الجهاز التنفسي، وبالتالي تكرار الإصابة بالعدوى الشعبية، والعدوى الميكروبية بشكل أكبر بين المدخنين، مما يسمح للميكروبات والفيروسات أن تغدو أجسام المدخنين بخلاف الشخص غير المدخن.
كما أكد أن فيروس كورونا المستجد ليس بعيدا تماما عن باقي القاعدة الخاصة بالفيروسات والميكروبات التي تصيب جسم الإنسان؛ حيث إن تأثير الإصابة بفيروس كورونا بين المدخنين يكون أكبر وأشرس من جهة المضاعفات التي تصيب أجسامهم.
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