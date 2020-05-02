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مرأة

هنبطل تدخين.. كيف نستغل الصيام للتوقف عن التدخين

السبت 02/مايو/2020 - 05:53 م
صدى البلد
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ريهام قدري
قد يستغل البعض شهر رمضان للإقلاع عن التدخين، أو التقليل من عدد السجائر المتناولة، وفى جميع الأحوال نجد أن بعض الأشخاص بعد خوضهم لتجربة الإقلاع عن التدخين من خلال التعويض ببعض المشروبات والأطعمة الصحية لتنظيف الجسم من السموم المتراكمة داخله نتيجة للتدخين، وذلك وفقا لموقع' webmed' وممنها التالى:

- الجزر، يعد من الأطعمة الغنية بفيتامين ;أ وسي وك وب،; لذا يعد من الأطعمة الجيدة التي تساهم بشكل كبير التخلص من السموم المتراكمة فى الجسم، ولذا عليك تناوله كثيرا وشرب العصير الخاص به.

- الحليب ومشتقاته، يعد من المشروبات الغنية بالعديد من العناصر الغذائية بالجسم، ويعمل على التخلص من السموم المتراكمة في الجسم نتيجة التدخين، ولذا يجب تناول الحليب والجبن والزبادي.

- الماء، له دور كبير في التخلص من السموم المتراكمة داخل الجسم، ولذا يجب الإكثار من تناوله بعد الإقلاع عن التدخينن ولذا على تناول 2 لتر من الماء يوميا.

- السبانخ، لها دور كبير في التخلص من السموم المتراكمة داخل الجسم، ولذا عليك تناولها شوربة أو سلطة أو مطهية للحصول على فوائدها الكثيرة التى لا غنى عنها.
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