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أستاذ صدر: التدخين يصدر خلايا مناعية للرئة قد تقلل من خطر الإصابة بـ كورونا ..فيديو

الخميس 30/أبريل/2020 - 03:23 ص
محمد صدقي
محمد صدقي
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إبراهيم القادري
قال الدكتور محمد صدقي، رئيس أقسام الصدر والحساسية بطب الأزهر، إن وفيات فيروس كورونا غير مقتصرة على كبار السن أو من يعانون من أمراض مزمنة.


وأضاف محمد صدقي، أثناء لقائه التلفزيوني ببرنامج "كل يوم" المذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن مشكلة فيروس كورونا أنه يتحور بكثرة، كما أن الجهاز المناعي إذ لم يكن متعرفا علي الفيروس يقوم بالتعامل معه بعنف؛ ويتسبب في عمل التهابات شديدة.


وأوضح محمد صدقي، أن فيروس كورونا يتسبب في عطس وزكام وارتفاع في درجات الحرارة مثل أعراض الإنفلونزا.


وتابع أن المصاب بفيروس كورونا اذا كانت مناعته ضعيفة يصاب بالتهاب رئوى وهذه هي الحالات الخطيرة والتي تحتاج الي التنفس الصناعي .


واستكمل إن هناك أمراضًا والتهابات في الرئة مناعية لا يُصاب بها المدخنون بكثرة، مشيرًا إلى أن التدخين يصدر خلايا مناعية ربما تكون ضد الفيروس.


وأشار إلى أن الرجال أكثر عرضة للإصابة بفيورس كورونا بحكم نزولهم وتعاملهم الأكثر من النساء، مشيدًا بالدور الإعلامى فى المواجهة والتوعية بمخاطر فيروس كورونا.

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