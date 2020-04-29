احذروا الملابس..الرابطة الطبية الأوروبية: وباء كورونا يعالج بالمنزل.. فيديو

قال الدكتور فؤاد عودة، رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية، إن الأطباء والعلماء والباحثين فى كل العالم تواصلوا إلى أن الوباء يعالج بدون اللقاح، متابعا: الجيش الأبيض بيحارب الوباء بالأدوات والعلاج المتوفر لديه بدون الحاجة إلي لقاح.





وأوضح فؤاد عودة، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "الآن" المذاع على قناة "اكسترا نيوز"، أن عدد المتعافين حول العالم فى تزايد مستمر، لافتا إلى أن هناك أكثر من 80% من مصابي إيطاليا واوروبا يعالجون بالمنازل، متابعا: الوباء يعالج بالبيوت.





وأكد رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية، علي ضرورة غسل الملابس بالماء السخن أو غسلها بطريقة صحيحة، وذلك لأن فيروس كورونا ينتقل بسرعة شديدة عن طريق الملابس.





وأضاف: أنه مع انتهاء الفترة الحالية وبدأ المرحلة الثانية من فيروس كورونا يجب علي الجميع أن يعي طريقة التعايش مع فيروس كورونا.



