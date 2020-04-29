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احذروا الملابس..الرابطة الطبية الأوروبية: وباء كورونا يعالج بالمنزل.. فيديو

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 11:58 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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اسراء صبري
قال الدكتور فؤاد عودة، رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية، إن الأطباء والعلماء والباحثين فى كل العالم تواصلوا إلى أن الوباء يعالج بدون اللقاح، متابعا: الجيش الأبيض بيحارب الوباء بالأدوات والعلاج المتوفر لديه بدون الحاجة إلي لقاح.

وأوضح فؤاد عودة، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "الآن" المذاع على قناة "اكسترا نيوز"، أن عدد المتعافين حول العالم فى تزايد مستمر، لافتا إلى أن هناك أكثر من 80% من مصابي إيطاليا واوروبا يعالجون بالمنازل، متابعا: الوباء يعالج بالبيوت.

وأكد رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية، علي ضرورة غسل الملابس بالماء السخن أو غسلها بطريقة صحيحة، وذلك لأن فيروس كورونا ينتقل بسرعة شديدة عن طريق الملابس.

وأضاف: أنه مع انتهاء الفترة الحالية وبدأ المرحلة الثانية من فيروس كورونا يجب علي الجميع أن يعي طريقة التعايش مع فيروس كورونا.

كما أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، عن خروج 31 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1335 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا "كوفيد-19" ارتفع ليصبح 1712 حالة، من ضمنهم الـ 1335 متعافى.

وأضاف أنه تم تسجيل 226 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 21 حالة جديدة.
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