عمرها 95 عامًا.. فابريجاس يعلن تعافي جدته من فيروس كورونا





ونشر فابريجاس تغريدة على حسابه الشخصي على موقع تويتر، كتب فيها:" 95 سنة واستطاعت التغلب على فيروس كورونا، جاءت فحوصاتها أمس سلبية، جدتي العظيمة بطلة خارقة ، ولكن لا شيء من هذا كان سيحدث دون مساعدة الأطباء والممرضين الذين يساعدون كل الناس."





وأضاف فابريجاس:"احترامي الكامل لكل فرد منهم على مايفعلونه ليلًا ونهارًا.. أشكركم شكرًا جزيلًا."





يذكر أن الدوري الفرنسي قد تم إلغاؤه بقرار من حكومة البلاد، بسبب تفشي فيروس كورونا.

أعلن الإسباني سيسك فابريجاس لاعب نادي موناكو الفرنسي، عن تعافي جدته بعد إصابتها بفيروس كورونا.