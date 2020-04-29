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رياضة

عمرها 95 عامًا.. فابريجاس يعلن تعافي جدته من فيروس كورونا

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 11:27 م
جدة فابريجاس
جدة فابريجاس
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إسماعيل محمود
أعلن الإسباني سيسك فابريجاس لاعب نادي موناكو الفرنسي، عن تعافي جدته بعد إصابتها بفيروس كورونا.

ونشر فابريجاس تغريدة على حسابه الشخصي على موقع تويتر، كتب فيها:" 95 سنة واستطاعت التغلب على فيروس كورونا، جاءت فحوصاتها أمس سلبية، جدتي العظيمة بطلة خارقة ، ولكن لا شيء من هذا كان سيحدث دون مساعدة الأطباء والممرضين الذين يساعدون كل الناس."

وأضاف فابريجاس:"احترامي الكامل لكل فرد منهم على مايفعلونه ليلًا ونهارًا.. أشكركم شكرًا جزيلًا."

يذكر أن الدوري الفرنسي قد تم إلغاؤه بقرار من حكومة البلاد، بسبب تفشي فيروس كورونا.
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