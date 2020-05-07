جمال شعبان: ضحايا التدخين أكثر من أسلحة الدمار الشامل والقنبلة الذرية

قال الدكتور جمال شعبان استشاري القلب، إن لغة الأرقام توضح الكثير من الحقائق فيما يخص كارثة التدخين في مصر؛ موضحا أن شرائح التدخين تتنوع بين أطفال ويبلغ عددهم 70 ألفا حتى 9 سنوات وتحت 15 عاما أكثر من نصف مليون طفل مدخن.





وأشار جمال شعبان إلى أن السجائر تستهلك 7 مليارات جنيه ويمكن الاستفادة منها فيما هو مفيد بالإضافة إلى استهلاك مثلهم في العلاج.





وتابع شعبان خلال تقديمه برنامج رب زدني علما المذاع على قناة صدى البلد، ان السجائر معول من معاول هدم الحضارات وتطرح من الرصيد القومي، لأن المصريين يستهلكون 4 مليارات علبة سجائر أي 80 مليار سيجارة وتحتل مرتبة متقدمة بين الدول المنتشر بها التدخين.





وأضاف أن التدخين أسوأ اختراع في القرنين 20 و21 وفي تاريخ البشرية وضحاياها أكثر من ضحايا أسلحة الدمار الشامل والقنبلة الذرية.





وأشار شعبان، إلى أن السجائر إدمان بكل ما تحمله الكلمة من معنى وتستنزف موارد الدول.