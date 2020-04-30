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جمال شعبان: التدخين يتسبب في إصابة المرأة بجلطات وأزمات القلب.. فيديو

الخميس 30/أبريل/2020 - 06:28 م
جمال شعبان
جمال شعبان
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هاني حسين
قال الدكتور جمال شعبان استشارى أمراض القلب وعميد معهد القلب السابق، إن المرأة معرضة للإصابة بالذبذبة الأذينية ومن الممكن أن تصاب بجلطات في القلب.

وأضاف جمال شعبان في برنامجه "ربي زدني علما " المذاع على قناة " صدى البلد"،: " قلب المرأة مختلف عن قلب الرجل، والتدخين لدى السيدات قلل فرص الوقاية من أمراض القلب".

وتابع جمال شعبان: "الكثير من الفتيات يدخنون الشيشة والشيشة ظاهرة إجتماعية صحية سببت أزمات القلب لدى المرأة بشكل كبير".

ولفت جمال شعبان: "المرأة عاطفية وبالتالي متوسط ضربات القلب للمرأة أسرع بحوالي 8 ضربات في الدقيقة عن معدل ضربات القلب بالنسبة للرجل".

وأكمل جمال شعبان: "النشاط الكهربائي للبطارية القلب لدى المرأة أسرع من قلب الرجل وسرعة التعافي من الشرارة الكهربائية لدى المرأة أسرع من الرجل".

ولفت جمال شعبان: شرايين قلب المرأة أصغر من شرايين قلب الرجل،  قلب المرأة به حماية فسيولوجية".
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