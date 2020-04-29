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جمال شعبان: أنصح بعض مرضى القلب بالصيام.. فيديو

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 06:33 م
الدكتور جمال شعبان
الدكتور جمال شعبان
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البهى عمرو

قال الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، إنه يتلقى رسائل كثيرة من المواطنين تطالبة بالسماح لهم أو إعطائهم استشاره تبيح إفطارهم في نهار رمضان.

وكشف جمال شعبان أن التعميم لا يتم تطبيقه فى جميع الحالات المصابة بأمراض القلب، موضحًا أن كل حالة يكون لها ظروف.

وأضاف عميد معهد القلب السابق خلال برنامج «ربي زدني علما»، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك مرضى قلب يكون الصيام لهم مفيد وننصحهم بالصيام والبعض الأخر نطالبهم بالافطار.

وأوضح عميد معهد القلب السابق، أن الله سبحانه وتعالى وضع رخصة لبعض المرضى وغير القادرين على الصوم.

وأشار عميد معهد القلب السابق، إلى أن الصيام مفيد للمواطنين بشكل عام لكن فى حالة مرض شديد يكون الإفطار مطلوب.

ولفت عميد معهد القلب السابق، إلى أن الصيام لإعادة تشكيل الجسم والتخلص من الدهون وتحسن حالات القلب.

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